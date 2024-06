Pavia: distrutta una coltivazione sperimentale di riso, danni incalcolabili. L’ombra dell’ecoterrorismo

L’ombra dell’ecoterrorismo si staglia dietro la devastazione con cui è stata distrutta una coltivazione sperimentale di riso, il RIS8issimo, ottenuto mediante tecniche di evoluzione assistita.

Ovvero la capacità di liberare selettivamente determinate qualità degli incroci mediante l’uso di “forbici molecolari”, enzimi in grado di effettuare tagli in punti mirati del DNA bersaglio.

Il RIS8issimo avrebbe potuto creare una varietà del riso Telemaco, simile all’Arborio, resistente al brusone, una grave patologia fungina in grado di causare la distruzione di interi raccolti.

Avrebbe potuto: dove non è arrivato il brusone, sono arrivati gli umani.

Nella notte tra il 21 e il 22 giugno, ignoti che i ricercatori colpiti hanno indicato come ecoterroristi, hanno provveduto a manomettere le telecamere di sicurezza, svellere le recinzioni e sfalciare, ovvero sradicare completamente le piantine.

Questo il comunicato che riporta l’accaduto

Come scienziati pubblici esprimiamo sconcerto e tristezza per aver subito una violenza ingiustificata, frutto di oscurantismo e pulsioni antiscientifiche.

Stanotte 21 giugno un gruppo di ecoterroristi ha distrutto il campo sperimentale di riso inaugurato il 13 maggio in provincia di Pavia. Questo riso detto RIS8imo è stato sviluppato con le Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea) all’Università Statale di Milano, con l’obiettivo di contribuire ad abbattere l’impiego di fungicidi, nell’ottica di un’agricoltura sostenibile e di qualità. Il progetto è stato ospitato nei campi del Dott. Federico Radice Fossati a Mezzana Bigli. Il progetto del RIS8imo, concepito da Vittoria Brambilla e Fabio Fornara, aveva superato tutti i livelli di valutazione d’impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente, della relativa commissione dell’ISPRA e aveva l’avvallo esplicito ed entusiasta dell’assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia, il Dott. Beduschi (nella foto col cappello insieme a Vittoria Brambilla). Il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, l’On. De Carlo (qui nella foto mentre trapianta) ha piantato con le sue mani una delle piantine, aprendo simbolicamente le porte a un’innovazione necessaria per affrontare le sfide dell’agricoltura di oggi e di domani. La Senatrice a vita e farmacologa Elena Cattaneo aveva voluto assistere di persona alla messa a dimora del RIS8imo, promuovendo l’idea di un’alleanza tra ricerca pubblica, Stato e mondo imprenditoriale, volta a costruire un futuro con meno agrofarmaci, migliore qualità e sicurezza sanitaria degli alimenti e maggiore competitività sui mercati mondiali, ma anche a tutelare un prodotto tipico fatto per valorizzare ricette caratteristiche della cucina tipica nazionale.

Vittoria Brambilla e Fabio Fornara, Università Statale di Milano

Un danno incalcolabile per la scienza e per il progresso, nonchè una enorme sconfitta per un mondo che ha bisogno di cibo e non di rigurgiti “giustizialisti fai da te”.