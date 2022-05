Password rubate a tema Star Wars: un inedito crossover nel momento a cavallo tra il 4 maggio, lo “Star Wars Day” e il 5 maggio, il “World Password Day”, il giorno dedicato alla sicurezza online.

Lo Star Wars Day è stato scelto proprio per un gioco di parole, “May the Fourth be with you”/”May the Force be with you” (“La Forza sia con te/Maggio sia con te”).

Il World Password Day cade il primo giovedì di Maggio.

Casualmente le due date si sono intersecate. Casualmente scopriamo che una nutrita sezione di fan di Star Wars ha arricchito il novero delle password rubate.

Le Password, come tutti sappiamo, dovrebbero essere sicure. Caratteri di ogni tipo, maiuscole, minuscole, numeri e speciali. Non troppo ovvie, ricordabili ma non identificabili.

Ma sappiamo spesso che tra nomi personali, date di nascita, nomi di compagni e amanti, password troppo ovvie possono essere la tua rovina.

E se sei un fan di Star Wars?

Password rubate a tema Star Wars: Yoda in cima alla lista

Secondo una ricerca di Specops, agenzia di sicurezza, su un campione di ottocento milioni di password rubate, ben trentasettemila erano “Yoda”. Seguito a ruota da “starwars”, “ewoks” e “hansolo”.

Non male “grogu”, il piccolo nuovo arrivato de “Il Mandaloriano”, arrivato all’ottavo posto tra le password più abusate e rubate, superando persino “obiwankenobi” e lo storico “lukeskywalker”.

Non bisognerebbe mai sottovalutare il Potere della Forza: ma invertendo un noto aforisma di Darth Vader, la Potenza della Forza è insignificante rispetto agli effetti di una password troppo ovvia, ed è insopportabile trovare Yoda in cima ad una lista di password rubate.

