“Passeggero molesto legato col nastro adesivo fino all’atterraggio” sembra una scena da cartone animato, ma non lo è.

È quanto accaduto a M.B., 22 anni, passeggero di Frontier Airlines, protagonista di una vicenda bizzarra quanto assurda.

La storia comincia il 31 luglio, quando M.B., giovane laureato in economia (e fino al 2019 addetto al servizio nella ristorazione e al check-in per un campo golf) decide di prendere il volo da Philadelphia a Miami e bere un cicchetto di troppo.

Il risultato viene raffigurato in un grottesco video arrivato all’attenzione di Sam Sweeney, giornalista.

Lo stesso, inebriato dal troppo alcol, si produce in una serie di avances moleste alle hostess, toccando il sedere della prima e palpando il seno di una seconda hostess che, vedendolo entrare in bagno con la maglietta sporca di vino e uscirne a torso nudo, aveva cercato di convincerlo a indossare una maglietta pulita dal bagaglio a mano venendo ricompensata con una palpata sul seno.

La situazione di lì è solo degenerata, col personale di bordo che cercava di fermare M.B. fino a che le sue reazioni violente li hanno costretti a legarlo al posto con del nastro isolante, mentre urlava di essere intoccabile perché “i suoi genitori valgono due milioni di dollari”

E questo è solo la punta dell’iceberg della vicenda

Passeggero molesto legato col nastro adesivo fino all’atterraggio: il seguito

Inizialmente la compagnia ha deciso di lanciare un’indagine interna e sospendere il personale di bordo reo di aver immobilizzato M.B., valutando la compatibilità del loro operato coi protocolli.

Di seguito ha cambiato idea dichiarando di supportare l’operato dei suoi dipendenti e di voler cooperare alle indagini, con le linee guida che prevedono l’uso del nastro adesivo come alternativa alle manette plastiche, che la compagnia non offre.

In realtà il caso del passeggero molesto legato col nastro adesivo non è caso unico: come evidente anche dalla cronaca locale, in questo ultimo anno di pandemia di registra un forte aumento di atti di violenza contro il personale viaggiante, probabilmente considerato “reo” di voler giustamente far rispettare le norme di distanziamento sociale.

