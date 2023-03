Parlano già del vincitore del Grande Fratello VIP 2023, ma senza fonte

Stanno arrivando già oggi le prime sentenze sul vincitore del Grande Fratello VIP 2023, senza alcuna fonte a sostegno delle tesi fantasiose del momento. Manca poco più di una settimana per scoprire il vincitore del Grande Fratello VIP 2023 e come al solito non mancano fake news che stanno circolando in queste ore per accalappiare più like possibili.

Chiarimenti per chi cita già oggi il vincitore del Grande Fratello VIP 2023 senza alcuna prova

Dunque, dopo aver analizzato più da vicino alcuni casi spinosi di questa edizione del reality, con tanto di approfondimento sul sito, tocca analizzare alcune questioni più specifiche per il pubblico. Su Facebook, in un gruppo dedicato proprio alla trasmissione di Alfonso Signorini, si sta parlando di come sia stato già scelto il vincitore del Grande Fratello VIP 2023, evidenziando come il programma sia pilotato.

Nel post in questione si parla della madre di Edoardo Tavassi, finalista di quest’edizione del reality targato Mediaset, che avrebbe pagato la produzione non solo per far approdare in finale il figlio, ma anche per farlo vincere. Attenzione a quello che leggete di solito in questi gruppi su Facebook perché a volte si scrivono informazioni del tutto errate che non provengono assolutamente da fonti attendibili.

Alla fine Edoardo Tavassi potrebbe anche diventare il vincitore del Grande Fratello VIP 2023, ma per un televoto che vede il pubblico da casa come giudice finale di questo gioco. La produzione del programma non ha ricevuto alcuna somma in denaro dalla madre di Tavassi per riuscire a farlo vincere. La notizia deve essere quindi assolutamente smentita.

Edoardo si giocherà la finale insieme a Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Nella puntata di lunedì si scoprirà poi il sesto finalista tra Alberto De Pisis e Milena Miconi e sarà il risultato di un televoto aperto per tutta la settimana. Il vincitore del Grande Fratello VIP 2023 emergerà tra questi nomi.

