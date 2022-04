Parlano di Andrea Dipré morto oggi: totale mancanza di riscontri

In tanti stanno parlando di Andrea Dipré morto oggi 29 aprile, con alcuni post che girano sui social assolutamente privi di basi solide nel corso delle ultime ore. Una situazione che, almeno in parte, ci rimanda a quanto avvenuto poche ore fa con Mino Raiola, anche se in quel frangente c’è stata l’aggravante delle tante testate nazionali pronte a rilanciare la notizia senza un effettivo riscontro. Vediamo come stanno le cose, in base agli ultimi aggiornamenti relativi ad un personaggio da sempre assai controverso in Italia.

Non ci sono conferme sulla storia di Andrea Dipré morto oggi 29 aprile

La storia qui è molto semplice. Da circa sette anni girano sui social post del genere e, di tanto in tanto, qualcuno li ricondivide, alimentando quella che a conti fatti è una bufala. Per scrupolo, possiamo limitarci ad etichettare la news con “nessuna fonte“, in quanto ad oggi nessuno ha mai confermato ufficialmente l’annuncio. Forse generato solo per fare rumore e per creare engagement. Difficile stabilire l’origine di situazioni simili, a prescindere dal fatto che la persona in questione possa piacere o meno.

Gli ultimi riscontri pubblici su di lui ci parlano come al solito di questioni legali con l’interlocutore di turno, ma come accennato in precedenza ad oggi non ci sono basi per parlare di Andrea Diprè morto. Per questa ragione, anche in nome della sua privacy, chiediamo a chi ci segue di non alimentare mai voci del genere, fino a quando non si hanno conferme ufficiali ed incontestabili.

Anche voi vi siete imbattuti nella notizia priva di fonti su Andrea Diprè morto? Cercate sempre di verificare i post che trovate sui social, in quanto spesso e volentieri vengono creati con il solo intento di far crescere pagine e gruppi tramite interazioni. Non è la prima volta che ci imbattiamo in segnalazioni del genere e purtroppo non sarà l’ultima.

