Parlano di Alberto Matano compagno di Spadafora: disagio all’italiana dopo il coming out

In Italia riusciamo a non smentirci mai, al punto da parlare di Alberto Matano compagno di Spadafora, ex Ministro dello Sport che ieri ha annunciato in diretta tv di essere omosessuale. Un coming out, che richiede alcune precisazioni dopo aver parlato della storia che ha visto protagonista il conduttore della “Vita in diretta” con un altro articolo. Tanto è bastato ad alcuni addetti ai lavori per avanzare ipotesi che non hanno alcun fondamento, fermo restando che non ci sarebbe nulla di male nel caso.

Alberto Matano compagno di Spadafora: le voci che non hanno senso

Sostanzialmente, si parla di Alberto Matano compagno di Spadafora, ma soprattutto ci sono post e articoli che certo non nascondo una presunta strategia dei due, che avrebbero reso pubblico il medesimo messaggio al pubblico italiano a distanza ravvicinata. Dunque, oltre ai rumors privi di fondamento, abbiamo anche le allusioni con tanto di studio condotto dai due. Livelli epici, per arrivare a conclusioni del tutto fuori dal mondo, giusto per puntare il dito contro due personaggi forse diventati improvvisamente antipatici a qualcuno.

Tra altro, potremmo aggiungere anche che Alberto Matano abbia parlato solo di atti discriminatori nei suoi confronti quando era ragazzo, subito dopo la bocciatura del ddl Zan. Insomma, non ha mai dichiarato apertamente di essere omosessuale fino ad oggi, a prescindere dal fatto che nessuno avrebbe nulla da ridire anche in quel caso. Quest’ultima considerazione, però, va inserita in un contesto più generale che condanna il fatto che il conduttore sia il compagno di Spadafora.

Notizia ad oggi priva di fondamento, in attesa di eventuali chiarimenti da parte dei diretti interessati. Sarebbe meglio investire il proprio tempo in altre attività editoriali per questi siti, evitando di parlare del compagno di Alberto Matano, senza dimenticare le speculazioni che in queste ore hanno investito il coming out di Spadafora.

