Paragone risponde a Bassetti e la mette sul personale: querela e dati citati erroneamente

Non è andata bene ieri, su LA7, durante il duro scontro tra il Primario Matteo Bassetti e Gianluigi Paragone, fondatore di ItalExit e da sempre contrario sia al vaccino Covid, sia al green pass. I due, per la cronaca, si erano già beccati in diretta tv lo scorso mese di luglio, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, ma ieri probabilmente si è andati oltre. Ecco perché bisogna approfondire tutta la questione, anche perché quella di oggi rischia di essere seriamente la giornata delle querele secondo quanto raccolto.

Come si è scatenata la lite tra Paragone e Bassetti finita in querela

Sostanzialmente, Bassetti ha preso la parola durante la trasmissione di Giletti per sottolineare quante imprecisioni fossero state dette in precedenza. Ribadendo i numeri riguardanti la copertura vaccinale, il virologo ha innescato la reazione di Paragone, il quale ha deciso in questo caso di rispondere mettendo in dubbio l’aspetto meritocratico della carriera del medico. Chiaro ed esplicito il riferimento al padre di Bassetti, che secondo questo controverso personaggio politico avrebbe in qualche modo agevolato il percorso del figlio.

Successivamente, in un altro video rispetto a quello che trovate a fine articolo, Bassetti ha annunciato in diretta tv la volontà di procedere con querela nei confronti di Paragone, per insinuazioni riguardanti presunte raccomandazioni. Secondo il medico, ci sarebbero state novità in merito. Il problema è che il leader di ItalExit citi i dati ISS aggiornati al 10 novembre, per affermare che in realtà non farebbero emergere tutta questa copertura vaccinale.

In verità, il rapporto è disponibile per tutti sul web e, come si nota al suo interno, giunge a conclusioni diametralmente opposte. Ad esempio, il report afferma che negli ultimi 30 giorni in Italia si osserva una maggiore incidenza di casi diagnosticati in persone non vaccinate. Al contempo, il vaccino previene l’ospedalizzazione nel 91% dei casi, il ricovero in terapia intensiva nel 95% dei positivi ed il decesso nel 91% dei contagiati. Dunque, Paragone la mette sul personale con Bassetti, leggendo male i dati.

