Paolo Mangiola costretto a chiudere i suoi account: le ragioni riguardano il body shaming

A qualcuno può sembrare del tutto sconosciuto il nome di Paolo Mangiola, ma chi frequenta il mondo di TikTok sa bene di chi si stia parlando ed in queste ore è diventato tra i trend topic di Google Trends. Perché si sta parlando così tanto di Paolo Mangiola nelle ultime ore? Il tiktoker sembra essere completamente sparito, sono ormai giorni in cui non si ha più alcuna notizia social sul suo conto e la questione investe il tema body shaming.

Perché Paolo Mangiola è stato costretto a chiudere i suoi account e la questione body shaming

Personaggi più o meno noti che hanno difficoltà coi propri account social, come osservato in passato con Pillon. Inevitabilmente c’è chi subito ha pensato a qualcosa di grave dietro, legato soprattutto all’aspetto della salute, ma il male che ha colpito Paolo Mangiola in questo periodo è soprattutto di natura emotiva. Dopo diversi anni dedicati ai social, Mangiola ha deciso di chiudere i suoi profili, non c’è più traccia di lui.

Una decisione drastica emersa dopo un periodo in cui si è ritrovato ad essere bombardato da commenti negativi sui social e a non poter nemmeno più uscire di casa. Cos’è accaduto? Il tutto è riconducibile ad un video su TikTok pubblicato nel mese di luglio da Paolo Mangiola il quale aveva cercato di affrontare con ironia il delicato argomento del bodyshaming.

In questi casi il tiktoker aveva dichiarato che i ragazzi che attuano bodyshaming sulle ragazze è perché hanno il pene piccolo. Una frase che doveva essere ironica, creare insomma ilarità tra i suoi followers, ma in realtà non è stato così. Da lì sono iniziati ad arrivare commenti poco carini nei confronti di Paolo Mangiola, molti lo hanno accusato di bullismo verbale.

Il collega StopRoby ha cercato di difendere l’amico su Instagram, raccontando quello che sta vivendo in questo periodo, non può a quanto pare nemmeno uscire di casa che immediatamente viene guardato male. Sul web ha poi ricevuto commenti davvero cattivi, gli hanno augurato il peggio, insomma si è scatenato del cyberbullismo nei suoi confronti. Difficile capire quando Paolo Mangiola ritornerà su TikTok, per ora ha scelto la strada del silenzio, non facendosi più vedere sul web.

