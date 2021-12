Paolo Del Debbio risponde alla domanda se sia vaccinato e allo stop di ‘Dritto e Rovescio’

Arriva una presa di posizione importante da parte di Paolo Del Debbio, il quale ha voluto chiarire alcuni aspetti sulla sua visione del vaccino, ma anche sul futuro della trasmissione “Dritto e Rovescio” da lui condotta. Il presentatore, infatti, in questi giorni è finito al centro di un caso insieme a Mario Giordano e “Fuori dal coro”, considerando il fatto che rumors di corridoio parlano di una lunga sospensione natalizia per i due talk show. Chiarimenti in merito li abbiamo fornito ai nostri lettori anche nella giornata di ieri, gettando acqua sul fuoco.

Paolo Del Debbio tra quesito se sia vaccinato e stop di ‘Dritto e Rovescio’

Sostanzialmente, come riporta Today, Paolo Del Debbio conferma di essere vaccinato, parlando anche della terza dose, ma conferma di non voler stoppare gli inviti ai cosiddetti ospiti “NoVax”. Il conduttore ritiene che sia sempre necessario il confronto e che, per riuscire in questo intento, debbano esserci in collegamento o in studio anche coloro che nutrono un certo scetticismo nei confronti del vaccino. Questo un’estratto della sua recente intervista, necessaria per comprendere al meglio il punto di vista del diretto interessato:

“Io non occhieggio a nessuno, i no vax mi attaccano violentemente spessissimo, ultimamente anche su WhatsApp. Ho fatto la terza dose, sono assolutamente favorevole al vaccino. Io faccio un dibattito e per farlo bisogna esser in due, non si può fare un talk show con una sola voce. Io faccio parlare tutti ma poi a casa ognuno si fa la sua opinione”.

Paolo Del debbio ha anche lasciato intendere che se il suo approccio non dovesse essere ben visto, sarebbe anche pronto a farsi da parte, lasciando ad altri la conduzione di Dritto e Rovescio. Ad oggi, da Mediaset non arrivano segnali che vanno in questa direzione e la trasmissione appare solida. Tuttavia, va anche ricordato che parliamo di un mondo in continua evoluzione e che qualsiasi considerazione debba tener conto degli ascolti registrati con il programma.

Dunque, Paolo Del Debbio ha chiarito quale sia il suo approccio sul vaccino, ma anche alcuni concetti che sono alla base della trasmissione Dritto e Rovescio, in onda il giovedì sera su Rete 4 e spesso al centro di polemiche.

