Paolo Brosio NoVax fuori controllo, Barbara D’Urso sbotta a Pomeriggio 5: “Non mi rispondi così”

Paolo Brosio è apparso fuori controllo a Pomeriggio 5 quando si è parlato di vaccini, al punto che Barbara D’Urso è stata costretta ad intervenire per sedare gli animi. Sostanzialmente, l’ex giornalista si è ritrovato al centro di una feroce discussione su Canale 5, in linea con quanto riportato alcune settimane fa. Secondo Brosio, più in particolare, la Chiesa non sarebbe schierata contro i NoVax come lui, al punto da pretendere i sacramenti di Dio come tutti gli altri. Al netto di alcune dichiarazioni del passato di Papa Francesco, decisamente a favore dei vaccini.

Paolo Brosio difende i NoVax e perde il controllo: Barbara D’Urso si arrabbia con lui a Pomeriggio 5

La ricostruzione della vicenda è possibile solo collegandosi alla puntata intera di Pomeriggio 5 che ha fatto registrare questo vibrante scambio di opinioni. Precisamente attorno al minuto 40. Sostanzialmente, Paolo Brosio ha difeso con vigore e con foga forse eccessiva la propria scelta di non vaccinarsi, al punto da scatenare un acceso dibattito con gli ospiti in studio. Ci sono state anche alcune imprecisioni, come l’assenza di obbligo per la sua fascia d’età (è over 50). Dettaglio fatto notare anche da Barbara D’Urso.

Al dì là delle tesi portate avanti, a mettere Paolo Brosio in cattiva luce agli occhi di Barbara D’Urso sono state alcune cose pronunciate dal primo, in occasione della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda lunedì 24 gennaio. Basti pensare alla frase “allora non invitarmi più“. Tuttavia, a far arrabbiare la conduttrice è stata l’espressione “non me ne frega niente” una volta richiamato all’ordine e al mantenere toni che potessero essere considerati accettabili.

A quel punto, infatti, Barbara D’Urso ha detto a Paolo Brosio che serva educazione anche nei momenti di rabbia, oltre ad aggiungere un eloquente “non mi rispondi così“. Insomma, momenti di grossa tensione durante Pomeriggio 5.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.