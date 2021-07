Paola Egonu trascina l’Italia alle Olimpiadi, ma restano le bufale su fidanzata e salto

Paola Egonu ha iniziato alle grande le sue Olimpiadi di Tokyo, trascinando l’Italia alla vittoria per 3-0 contro la Russia, ma qui da noi trova ancora spazio la doppia bufala sulla sua fidanzata e sul salto che l’ha resa celebre sui social. Dopo le polemiche a distanza tra Mario Adinolfi ed Alessandro Antinelli, da noi prese in esame nei giorni scorsi con un altro articolo, stavolta bisogna concentrarsi su un paio di aspetti necessariamente da archiviare. Affinché con lei si possa parlare solo di sport.

Paola Egonu e la storia della sua fidanzata

Paola Egonu è senza ombra di dubbio una delle giocatrici più forti al mondo. Non è un caso che la nazionale azzurra sia etichettata come una delle squadre favorite per la vittoria finale alle Olimpiadi. Tuttavia, in questo periodo si parla solo di voci sulla sua vita privata. Considerando il fatto che i commenti dopo il successo dell’Italia contro la Russia stiano andando in quella direzione, occorre ricordare che non ci sia alcuna fidanzata nella sua vita.

In alcune recenti interviste, infatti, Paola Egonu ha fatto sapere di aver amato una donna, ma di non essere lesbica. Non esclude di innamorarsi di uomini e ad oggi è single. Non c’è una fidanzata e le voci di cronaca rosa contano meno di zero in queste settimane.

Al di là dei discorsi sulla fidanzata di Paola Egonu e dell’inutile gossip che si è venuto a creare solo nel momento in cui la giocatrice di volley è stata selezionata come portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo, occorre tener presente che la foto sul salto fuori dal normale della ragazza è ritoccata. Come si nota ad inizio articolo, infatti, lo scatto autentico è più “normale” di quello che si pensi, stando anche a quanto riportato da Giornalettismo. Si tratta di una giocatrice fuori dal normale, che non ha bisogno di Photoshop per essere esaltata ulteriormente.

