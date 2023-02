Le dichiarazioni di Paola Egonu sul razzismo in Italia hanno fatto discutere. In un’intervista rilasciata per Vanity Fair la campionessa italiana di pallavolo si è lasciata andare in una lunga riflessione sulla possibilità di avere figli e sull’intolleranza verso i cittadini di pelle nera.

Le sue parole hanno suscitato la reazione del sindaco di Cittadella e della mamma di Elodie, Claudia Marthe.

A proposito del razzismo, nell’intervista rilasciata per Vanity Fair la campionessa Paola Egonu ha detto:

Prima non riuscivo a immaginare che qualcuno potesse volere un figlio con me: non mi vedevo attraente. Sono cresciuta in un contesto in cui lo standard di bellezza presupponeva l’essere bianca. E, sa, i ragazzini possono essere molto spiacevoli. Io ero sempre la più alta, ero nera, con questi ricci che odiavo. A un certo punto mi sono rasata a zero. Peccato che poi venivo presa in giro perché non avevo i capelli. La vita era uno schifo. Io mi sentivo uno schifo.

[…]

Io so già che, se mio figlio sarà di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Vale la pena, dunque, far nascere un bambino e condannarlo all’infelicità?