Paola Egonu lascia la Nazionale: la verità su stop, frustrazione, clickbait

Paola Egonu lascia la Nazionale, così almeno hanno titolato molti giornali. La verità è che di vero c’è l’amarissima frustrazione di una campionessa. La clickbait, l’abitudine a quei virgolettati riassuntivi di impatto che però non rendono quasi mai giustizia alla verità fattuale resta e non aiuta.

La verità dei fatti è la seguente, uno sfogo amarissimo al quale i titoli però non danno il contesto e il seguito. Seguito precisato dalla viva voce della protagonista.

Paola Egonu, campionessa e orgoglio dei mondiali di Volley, pluripremiata dal 2015 ad oggi ininterrottamente, gloria della nazione, chiude i mondiali con un bronzo e uno sfogo amaro, raccolto dai giornali ancorché non nella sua doverosa interezza

“Basta, basta, basta. Non puoi capire, non puoi capirmi, è stancante. Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana – ha detto la Egonu tra le lacrime -. Questa è la mia ultima partita con la Nazionale“

Il seguito è infatti quello che i titoli non catturano, ma possiamo apprendere da Sport Mediaset

la precisazione della diretta interessata durante le interviste post-partita. “Sono stanca, vorrei prendermi una pausa – ha dichiarato la Egonu aggiustando un po’ il tiro -. Io punto di riferimento della Nazionale? Lo spero”. “Ogni volta vengo presa di mira – ha aggiunto –. Vorrei avere un’estate per staccare”.

Non una addio, ma una sola estate, un anno sabbatico dunque. Un doveroso anno sabbatico perché noi tutti impariamo a meritarci i nostri campioni. A non dare per scontato l’orgoglio di una campionessa che dovrebbe diventare il nostro orgoglio e diventa solo un titolo sui giornali, una persona da insultare.

Fa male essere attaccata. Ci metto sempre il cuore e non ho mai mancato di rispetto

Quindi ti prego Paola Egonu, prenditi pure quell’anno sabbatico. Prendi il tempo che ti serve. Lasciati desiderare, lascia che chi ora ti insulta sui social e cerca tue notizie solo ora, un click per volta, senta intatta la tua mancanza.

Poi, solo allora, solo quando avremo imparato a meritarti, torna e dimostra a tutti chi è il vero campione ed orgoglio di Italia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.