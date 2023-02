Paola Egonu a Sanremo, Fusaro: “Sanremo ortopedizzazione liberal-globalista dell’immaginario”

A Diego Fusaro non va giù la partecipazione di Paola Egonu a Sanremo come co-conduttrice, ruolo in rotazione fino ad oggi ricoperto da Chiara Ferragni e Francesca Fagnani.

Questa sera, giovedì 9 febbraio, la campionessa di pallavolo sarà presente accanto ad Amadeus e Gianni Morandi e leggerà un monologo per rispettare la tradizione del Festival. Ricordiamo che Paola Egonu è stata al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni rilasciate durante un’intervista a Vanity Fair (qui il nostro articolo).

Le sue parole sul razzismo avevano suscitato la reazione del sindaco di Cittadella (Padova) e di Claudia Marthe, madre di Elodie. Diego Fusaro, in un tweet, ha ripreso un titolo di Repubblica e ha puntato il dito contro il Festival della Canzone Italiana.

Paola Egonu a Sanremo, Fusaro protesta

In un tweet pubblicato il 9 febbraio alle 12:11 Diego Fusaro ha commentato un titolo di Repubblica che, mentre scriviamo, è già stato modificato.

Per dovere di cronaca, alle 10 di mattina Repubblica aveva usato il titolo (qui archiviato): “Paola Egonu, le luci dell’Ariston sulla campionessa: ‘Sono nera, immigrata, donna e sessualmente fluida‘”, per poi modificarlo così: “Paola Egonu, le luci dell’Ariston sulla campionessa: ‘L’Italia è un Paese razzista””.

Diego Fusaro, nel suo tweet, si riferisce al primo titolo. Le sue parole:

Il Festival di Sanremo si conferma per quello che è: un teatro di ortopedizzazione liberal-globalista dell’immaginario, volto a produrre l’addomesticamento delle masse secondo i desiderata dei global leaders.

Tra i commenti c’è chi parla di “superca**ola”.

Paola Egonu: “L’Italia è un Paese razzista”

Il secondo titolo usato da Repubblica sullo stesso pezzo si rifà a quanto affermato dalla campionessa durante la conferenza stampa di questa mattina, giovedì 9 febbraio, consultabile sul sito RaiPlay a questo indirizzo.

Una giornalista ha chiesto a Paola Egonu se considera l’Italia un paese razzista, e la campionessa ha risposto:

“Secondo me è un Paese razzista che però sta migliorando. Non voglio sembrare polemica o fare la parte della vittima, però semplicemente dire come stanno le cose”.

“Nera, immigrata e sessualmente fluida”, ovvero le parole usate da Repubblica nella prima versione del titolo, non sono dunque piaciute a Diego Fusaro.

