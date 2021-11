Occorre ricostruire il secondo capitolo della discussione tra Selvaggia Lucarelli e Mietta non vaccinata a “Ballando con le stelle”. Dopo le notizie riportate una settimana fa, infatti, c’è stato un altro confronto tra le due che sembrava aver portato alla pace, ma contrariamente a quanto riportato da alcune testate, la realtà dei fatti appare ben differente. La cantante aveva fatto sapere di non essere vaccinata, in seguito al tampone positivo e ai leggeri sintomi da Covid che l’hanno costretta a restare a casa negli ultimi giorni.

La nuova discussione tra Selvaggia Lucarelli e Mietta non vaccinata a “Ballando con le stelle”

Durante la penultima puntata di “Ballando con le stelle”, Selvaggia Lucarelli aveva chiesto su Mietta fosse vaccinata e quest’ultima, legittimamente essendo un suo diritto, aveva deciso di non rispondere. Salvo poi chiarire tutta la vicenda con un post su Instagram. Per motivi di salute non ha ancora avviato l’iter di vaccinazione, pur non chiudendo le porte a questa possibilità. In seguito a questa parentesi, Milly Carlucci ha ritenuto opportuno provare a chiudere la polemica in diretta tv.

Il tutto, specificando che Selvaggia Lucarelli non abbia violato la legge ponendo quel sito, fermo restando il diritto di non rispondere della sua interlocutrice. Proprio nel momento in cui sembrava che la tensione fosse ormai alle spalle, è arrivato il messaggio finale da parte della giornalista. Quest’ultima, infatti, ha dichiarato senza mezzi termini che il solo caso di Mietta positiva (tra l’altro, leggermente sintomatica) evidenzi come il vaccino funzioni. Un ragionamento “per esclusione”, visto che non ci sono stati altri casi sintomatici nello staff della trasmissione.

Qui di seguito, trovate un estratto della puntata di sabato scorso di “Ballando con le stelle”, utile per ricostruire quanto avvenuto durante l’ultimo confronto a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Mietta. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori discussioni dopo i fatti che vi abbiamo appena riportato.

