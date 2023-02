Nella tarda serata di ieri, venerdì 10 febbraio, sono uscite le prime notizie sul sospetto pacco bomba a Sanremo, a circa 700 metri dal teatro Ariston che in questi giorni ospita il Festival della Canzone Italiana.

Il rinvenimento è avvenuto a via Fiume, dove sotto un palazzo è stato posizionato un ordigno rudimentale non pericoloso quanto intimidatorio, composto da un borsello contenente “cartucce, una miccia e polvere da sparo, il tutto non collegato”, riporta l’Agi.

Secondo le ultime indiscrezioni, dietro l’ordigno vi sarebbe la pista anarchica.

Pacco bomba a Sanremo, il punto

Come si è potuto vedere, per la quarta serata del Festival di Sanremo 2023 non ci sono state conseguenze. La gara dei duetti e delle cover si è svolta regolarmente e dal Teatro Ariston non è giunta alcuna comunicazione che parlasse di cambi di programma.

Tuttavia, nella serata di venerdì 10 febbraio le forze dell’ordine hanno delimitato la zona circostante via Fiume per un pacco bomba posizionato sullo scooter di un finanziere. A segnalare il borsello sospetto è stato un poliziotto.

Le indagini e la pista anarchica

Il Secolo XIX, che nella giornata di ieri ha riportato per primo la notizia, oggi scrive che dietro il pacco bomba a Sanremo potrebbe esserci la pista anarchica in termini di “dettagli, luoghi e simboli”. L’articolo del Secolo XIX è riservato agli abbonati, e nell’occhiello si parla di “indagini negli ambienti insurrezionalisti” anche se manca una rivendicazione.

Per questo le indagini sono in mano alla Procura di Imperia e non alla DDA di Genova. Questa mattina, sabato 11 febbraio, si sarebbe riunito alle 9:30 il comitato tecnico per la sicurezza nei locali della Prefettura.

Perché, dunque, si parla di pista anarchica? Virgilio Notizie ci ricorda che in questo periodo sono numerose le sollevazioni in tutta Italia per Alfredo Cospito e il Festival di Sanremo, con la sua altissima risonanza mediatica, potrebbe essere oggetto di azioni dimostrative.

Una pista anarchica per il pacco bomba a Sanremo di fatto non esiste, ma viene battuta se consideriamo il contesto storico in cui il rinvenimento si colloca.

