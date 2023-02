Orso fatto di cocaina attacca le persone: cosa c’è di vero nel film ‘Cocainorso’

Alcuni film in uscita anche in Italia, si sa, sono ispirati a fatti di cronaca realmente accaduti, ma la storia dell’orso fatto di cocaina, diventato così aggressivo al punto da attaccare le persone, merita un approfondimento a parte. Solo in questo modo, infatti, capiremo come sia stato ispirato il film “Cocainorso“, che negli Stati Uniti sta già ottenendo un discreto successo al botteghino e che ad aprile farà il suo esordio in Italia. Del resto, di bufale sugli orsi abbiamo già parlato in passato sul nostro sito ed è lecito porsi delle domande anche in questo frangente.

Cosa sappiamo sull’orso fatto di cocaina che attacca le persone ed ha ispirato il film ‘Cocainorso’

Allo stato attuale, quali sono le informazioni raccolte a proposito dell’orso fatto di cocaina che in passato avrebbe attaccato le persone, al punto da ispirare film ‘Cocainorso’? Nella pellicola, l’animale ingerisce per puro caso un grosso quantitativo di cocaina ed improvvisamente diventa aggressivo. La droga assunta, infatti, lo induce a scagliarsi contro le persone che attraversano il bosco in cui vive, uccidendone diverse.

L’unico episodio della realtà che si avvicina a quanto raccontato tramite “Cocainoro” risale al 1985, come è stato riportato in queste ore da Il Post. In quel caso, l’orso fatto di cocaina morì poche ore dopo l’assunzione della droga, a causa della grande quantità ingerita. Le indagini del tempo ci riconducono infatti al 23 dicembre del 1985, quando la Polizia dello stato americano della Georgia trovò il cadavere di un orso nero nella foresta di Chattahoochee.

L’animale era stato ucciso dalla droga che aveva trovato in precedenza nel bosco, dopo il lancio effettuato dal suo aereo dal narcotrafficante Andrew Thornton. Anche l’uomo si lanciò dal velivolo per sfuggire alla Polizia, ma il paracadute non si aprì e perse la vita. Per alleggerire il carico, decise in un primo momento di disfarsi di 35 kg di droga. Così venne ritrovato l’orso fatto di cocaina.

