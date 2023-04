Orso apre macchina in Trentino: immagini del tutto decontestualizzate

Orso apre macchina in Trentino, con una serie di post su Facebook che hanno quasi il sapore della vendetta dopo i recenti fatti di cronaca che sono giunti da quella regione. Le cose non sono andate così e se da un lato le immagini ci mostrano effettivamente una sequenza singolare, come si può notare a fine articolo, il documento è stato totalmente decontestualizzato per luogo e tempistiche nelle ultime ore. Dunque, dopo alcuni chiarimenti recenti sull’orsa finita al centro delle cronache nel nostro Paese, aggiungiamo un altro tassello al mosaico.

Orso apre macchina in Trentino: il video virale è totalmente decontestualizzato oggi

Perché, con il titolo “orso apre macchina in Trentino” si finisce col parlare di immagini del tutto decontestualizzate? Come si osserva dal documento originale disponibile anche su YouTube, il video in questione è stato pubblicato più di otto mesi fa. Insomma, molto prima dell’aggressione fatale dell’orsa al runner qui da noi. Come se non bastasse, poi, il filmato non arriva dall’Italia, nonostante in tanti abbiano dato per scontato il contrario.

I fatti sono avvenuti ad agosto 2022 in Tennessee, negli Stati Uniti. Un orso, evidentemente affamato ed incuriosito, si è avvicinato ad una vettura senza chiusura centralizzata attiva. Osservando una busta all’interno dell’auto, si è aggrappato alla maniglia e la distrazione del proprietario ha consentito all’animale di accedere al suo interno. Per fortuna, la macchina era vuota in quel momento.

Nel filmato ed in particolare nello scorcio finale della sequenza, possiamo osservare l’esemplare allontanarsi dal posto con una busta tra i denti. Alcune fonti americane hanno parlato di dolcetti rubati per sfamarsi, in un momento storico molto complicato per questa specie. A seguire, il video intitolato “Orso apre macchina”, con alcune precisazioni a margine per evidenziare come alcuni post, soprattutto su Facebook, siano stati a dir poco acchiappaclick secondo quanto appreso nelle ultime ore.

