Orsini chiarisce sui suoi compensi RAI, scagionando Bianca Berlinguer e CartaBianca

Arrivano dichiarazioni importanti da parte del Professor Orsini, a proposito dei suoi presunti compensi RAI, con un chiaro riferimento a Bianca Berlinguer e alla sua trasmissione CartaBianca. Un altro aspetto passato inosservato, in merito alla sua recente partecipazione alla trasmissione di Giletti su LA7, che avevamo preso in esame pochi giorni fa sotto altri punti di vista con un altro pezzo. Sostanzialmente, abbiamo un paio di punti da definire per essere maggiormente sul pezzo, in modo che tutti possano maturare la propria opinione sull’accaduto.

La versione del Professor Orsini chiarisce sui suoi compensi RAI, Bianca Berlinguer e CartaBianca

Qual è nello specifico la versione resa pubblica dal Professor Orsini a Giletti, per quanto concerne il gettone a lui riservato dalla RAI? La questione ha sollevato molte discussioni dopo lo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina, al punto che in tanti hanno condannato la televisione pubblica per aver scelto un ospite del genere. Da tempo, infatti, il docente è accusato di portare avanti tesi filorusse e a sostegno di Putin.

Ecco perché il video YouTube, che trovate anche a fine articolo, aiuta a contestualizzare il discorso. In pratica, Orsini su LA7 ha voluto far sapere a tutti di non essere pagato per le sue apparizioni nei programmi RAI. Così facendo, ha indirettamente scagionato Bianca Berlinguer e CartaBianca, aggiungendo tra le altre cose che la giornalista ha tanti nemici che intendono ostacolarla. Questo, nonostante da diversi giorni evidenziamo il fatto che dalla RAI non siano ancora giunti segnali utili per confermare le voci.

Ancora, Orsini si ritiene direttamente responsabile per il momento vissuto da Bianca Berlinguer, in relazione al futuro incerto di CartaBianca. Solo il tempo ci dirà se la sua tesi sia veritiera o meno, visto che al momento la RAI non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali a proposito della discussa trasmissione. A seguire, il video in questione.

