Orsini accetta l’imitazione di Crozza, i suoi sostenitori no: “Chiusa OMNITEL per colpa mia”

Nella serata di venerdì c’è stata la nuova esibizione di Crozza, su Il Nove, imitando il Professor Orsini. Personaggio controverso, diventato noto al grande pubblico dopo lo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina. Il docente ha già parlato pubblicamente delle performance del comico, accettandole di buon grado e sottolineando come figure del genere siano fondamentali per moderare coloro che vanno in tv. Insomma, l’ha presa bene, ma lo stesso non si può dire certo per chi sostiene le tesi del professore.

Come hanno reagito i fan di Orsini all’imitazione di Crozza

Dunque, dopo aver parlato della prima replica ufficiale del Professor Orsini a Crozza la scorsa settimana, oggi dobbiamo necessariamente concentrarci su un altro trend che sta prendendo piede sui social. Se da un lato il docente accetta di buon grado le imitazioni del comico, che a dirla tutta si concentra su vari personaggi politici senza distinzioni di partito o di idee, osserviamo il fenomeno opposto coi suoi seguaci. Rimossi alcuni insulti sotto il post di Fratelli di Crozza su Facebook, mentre restano visibili altre critiche:

“Mi sei simpatico Crozza offendere così uno studioso come Orsini non ti sembra un po’ esagerato? Se poi ne sai più di lui va bene”;

“Non vedevo Crozza da un po’ di tempo dopo Orsini e Calenda ho deciso che posso continuare a non seguirlo“.

Insomma, nel 2022 non tutti hanno capito bene il concetto di satira, come stiamo osservando in queste ore tramite le reazioni all’imitazione di Crozza nei confronti di Orsini. Sul Il Corriere troverete l’intervento integrale, tramite il quale osserveremo il comico parlare di OMNITEL chiusa a causa del docente, nonostante lo storico passaggio a Vodafone, fino ad arrivare all’addio ad Alitalia dopo che il professore ha deciso di volare con loro. Si ironizza, dunque, sulle voci di chiusura per CartaBianca e Bianca Berlinguer.

