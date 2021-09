Orgoglio per BBC Italy che parla dello sciopero dei camionisti oggi, ma è l’ennesima gaffe

La bufala del giorno non poteva mancare a proposito del fantomatico sciopero dei camionisti contro il green pass, visto che oggi si parla con insistenza di un presunto servizio da parte di BBC Italy che avrebbe dato ampio spazio alla protesta lungo le nostre autostrade. A differenza di quanto (non) fatto dai media italiani. Questo il cavallo di battaglia di coloro che continuano ad inventare notizie su quanto avvenuto ieri, come abbiamo già avuto modo di constatare con altri approfondimenti sul nostro sito.

Chiariamoci su BBC Italy che parla dello sciopero dei camionisti oggi

Per quale motivo è una bufala assoluta quella di BBC Italy che parla dello sciopero dei camionisti oggi? In realtà, il debunking in questo caso è estremamente semplice, in quanto è sufficiente osservare meglio la foto per accorgersi che il senso di marcia sia opposto a quello italiano. La carreggiata opposta, qui da noi, si trova sempre a sinistra rispetto alla posizione del guidatore, a differenza di quanto si osserva nello scatto in questione. Senza dimenticare che la presenza di birilli denota la presenza di un cantiere e dei relativi lavori.

Non vi basta? Se qualcuno pensa ancora che possa trattarsi di una foto relativa allo sciopero dei camionisti, trattato tra le altre cose ancora da BBC Italy oggi, allora vi rimandiamo all’articolo originale in cui si trova lo scatto in questione. Siamo nel 2019, nei pressi del porto di Dover. Altro che Italia. Altro che proteste contro il green pass, dopo il flop che abbiamo registrato ieri.

Come ribadiamo da giorni, qui non si discute la natura dell’eventuale sciopero dei camionisti, in quanto non è compito nostro entrare nelle dinamiche del green pass, ma questo non dà diritto a nessuno di alimentare costanti fake news. Quella relativa a BBC Italy è solo l’ultima in ordina di tempo e, con ogni probabilità, avrà anche dei successori.

