Ordinanza iper restrittiva di Fedriga diventa virale, ma è di un anno fa

Un pensiero da editore: Quello che non si riesco a capire è perchè il presidente Fedriga non voglia prendere decisioni personalizzate in base alle situazioni dei Comuni o addirittura delle zone. Non si può mettere sullo stesso piano Trieste con Treppo d’Aquileia così come Udine con Cercivento. E vi dirò di più: la stessa Trieste ha zone ben diverse e situazioni diverse. Essere Presidente di tutti non vuol dire fare per tutti la stessa cosa, esser Presidente significa gestire la situazione con testa e organizzando le zone al meglio.