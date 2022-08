Ora si sono fissati su Alberto Angela separato e sulla moglie al suo fianco

Tra le tante ricerche dei curiosoni che si sono innescate dopo la morte di Piero Angela, ora dobbiamo concentrarci anche su quella di Alberto Angela in apparenza separato, alimentando la notizia assolutamente inventata su sua moglie lasciata dal noto conduttore e giornalista. Come se non bastassero le indiscrezioni relative a Superquark, che abbiamo in qualche modo ridimensionato in mattinata con un altro articolo, qualcuno ha pensato di aprire anche il fronte del gossip a proposito della famiglia.

Chiariamoci una buona volta su Alberto Angela separato e sulla moglie al suo fianco

Per tutte queste ragioni bisogna precisare un concetto molto semplice a chi parla di Alberto Angela separato, omettendo che la moglie sia sempre stata al suo fianco anche in occasione del funerale di oggi. Non esiste alcuna fonte con la quale possiamo confermare questa indiscrezione. La coppia è sempre stata molto riservata, ma ciò non vuol dire che ci sia aria di crisi tra i due. Anzi, come accennato, al momento nulla lascia pensare che le cose stiano evolvendo in modo differente.

Come spesso avviene in questi casi, manca del tutto il rispetto per la famiglia che ha appena subito una perdita molto pesante. Per non parlare dei tre figli avuti dalla coppia durante il matrimonio: Riccardo (1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004). Bastano queste motivazioni per metterci una pietra sopra sulle voci che stanno parlando di Alberto Angela separato, anche perché nulla lascia pensare che possa essere arrivato al termine il matrimonio con sua moglie Monica.

Insomma, nessuna fonte dietro i rumors che hanno preso piede soprattutto in alcuni gruppi Facebook nel corso delle ultime ore, quasi a voler rendere più appetibile una storia da trattare a tutti i costi. Basta parlare di Alberto Angela separato, visto che non risulta ci siano problemi con sua moglie Monica secondo le informazioni trapelate finora.

