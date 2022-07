Ora dicono che sia Antonino Spinalbese il fidanzato di Ilary Blasi: continua il teatrino

La notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti fa addirittura rimpiangere il calciomercato e le sue bufale, se pensiamo che oggi sia la volta di Antonino Spinalbese ricoprire il ruolo del fantomatico fidanzato della conduttrice. Nonché quello del terzo incomodo che avrebbe fatto crollare definitivamente il matrimonio tra i due. E così, a 24 ore di distanza dai nostri chiarimenti su un ex allievo di Amici, vale a dire Alessio La Padula, occorrono ulteriori precisazioni su una voce che alcuni danno già per certa.

La voce secondo cui Antonino Spinalbese sarebbe il fidanzato di Ilary Blasi: spieghiamoci nuovamente

La voce di corridoio secondo cui Francesco Totti si sarebbe arrabbiato non poco con quella che possiamo ormai definire la sua ex moglie, in riferimento ai presunti messaggini inviati da Antonino Spinalbese, è stata riportata dal Corriere. Senza voler minimamente mettere in discussione l’autorevolezza della fonte, il problema si viene a creare nel momento in cui altri siti riportano la notizia gonfiando i rispettivi titoli a dismisura. E così, nel giro di poche ore il personaggio in questione diventa in automatico il fidanzato della presentatrice.

Allo stato attuale, solo tanta fuffa a margine della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, diventata ufficiale nella serata di lunedì. Tanti personaggi tirati in ballo, spesso e volentieri legati ad altre persone. Basti pensare al fato che lo stesso Antonino Spinalbese sia fidanzato e che alimentare voci al momento non dimostrabili non faccia altro che alimentare tensioni tra le parti. Sperando che il trend si possa sgonfiare nel più breve tempo possibile.

Insomma, occorre più rispetto per tutti, in relazione alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Sia perché a pagarne le conseguenze sono i figli della coppia, sia se pensiamo che ogni giorni viene tirato in ballo un potenziale fidanzato. Come nel caso di Antonino Spinalbese.

