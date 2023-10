Ora dicono che è morto Morgan: il cantante non si è tolto la vita oggi dopo X Factor

Una vera e propria bufala quella secondo cui sarebbe morto Morgan, considerando il fatto che oggi 1 ottobre gira voce secondo cui il popolare cantante si sarebbe tolto la vita dopo l’ultima puntata di X Factor. Non è certo la prima volta che ci troviamo costretti ad affrontare una vicenda di questo tipo, come si può facilmente osservare tramite un articolo che abbiamo pubblicato nel 2021. Lo stile di vita ed alcuni trasorsi dell’artista, evidentemente, inducono i soliti bufalari a prenderlo di mira su tematiche simili.

Oggi affermano che è morto Morgan: il cantante non si è tolto la vita oggi dopo l’ultima puntata di X Factor

Dunque, senza girarci attorno, occorre smentire con forza tutte le indiscrezioni secondo cui sarebbe morto Morgan. Sta circolando un post pronto a garantire che il cantante non si sarebbe tolto la vita oggi in seguito ll’ultima puntata di X Factor. Come nasce la fake news? Stando alle segnalazioni che abbiamo raccolto in queste ore, tutto sarebbe legato ad un video pubblicato su YouTube, impostato proprio con un titolo che fa temere il peggio sulle sorti dell’artista.

Stando alle nostre verifiche necessarie e dovute, però, possiamo ribattere con decisione ai rumors che danno per morto Morgan. Quest’ultimo, lo ricordiamo, è stato protagonista di un episodio controverso durante una lezione-spettacolo su Franco Battiato a Selinunte, in Sicilia. Durante l’evento, Morgan ha avuto un diverbio con uno spettatore che è degenerato con insulti al pubblico. Fortunatamente, si è successivamente scusato per l’accaduto.

In attesa della sua prossima uscita pubblica, per forza di cose prova inconfutabile sulla fake news di oggi, non resta altro da fare che parlare di bufala in merito alle voci secondo cui sarebbe morto Morgan. In circostanze simili, meglio affidarsi ad agenzie di stampa con relative note ufficiali, o ad eventuali comunicazioni da parte dello staff che segue il personaggio famoso di turno.

