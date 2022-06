Ora ci dicono quanto pesa Vanessa Incontrada: come non trattare l’argomento peso

Quanto pesa Vanessa Incontrada? Se c’è un modo con il quale non dovrebbe essere affrontato l’argomento relativo al suo aumento di peso, evidentemente, è proprio questo. Nonostante la diretta interessata abbia gestito al meglio la situazione, al punto da gestire alla grande le critiche ricevute sui suoi canali social come vi abbiamo riportato alcuni giorni fa, qualcuno evidentemente sente la necessità di tornare costantemente sulla questione. Come? Avanzando ipotesi che per forza di cose non possono essere verificate.

I pronostici su quanto pesa Vanessa Incontrada ed il pessimo modo nell’affrontare l’argomento peso

Qual è l’ultima tendenza che sta prendendo piede sulla vicenda? Qualcuno, in posta, ci ha segnalato articoli in cui viene detto quanto pesa Vanessa Incontrada. Non li linkeremo, in modo da non dare ulteriore visibilità a resoconti decisamente poco scientifici. Allo stesso tempo, non indicheremo né il peso che viene smentito, visto che dopo il concerto di Napoli di Gigi D’Alessio durante il quale è apparsa la diretta interessata, sono spuntati sui social numeri a caso, né quello ipotizzato.

Abbiamo infatti constatato che alcune redazioni abbiano ipotizzato quanti chili abbia messo su la conduttrice in questi mesi. Inutile dire che si tratti di stime non verificabili, poco importanti e che, a conti fatti, rischiano di riaccendere questioni di cui tutti faremmo volentieri a meno. Dare in pasto al pubblico numeri a caso, fidandosi del proprio occhio, certo non consente di affrontare meglio il caso, considerando la propensione di tanti italiani a dare il peggio di sé sui social.

Inutile provare a rispondere alla domanda “quanto pesa Vanessa Incontrada”, sia perché nessuno può avere la verità assoluta sul suo peso, sia perché è necessario che si impari una volta per tutte il rispetto della privacy per le persone. A prescindere dal fatto che si tratti o meno di personaggi pubblici in Italia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.