Ondata di meme per Inter-Milan di Champions League senza precedenti tra Pioli e Inzaghi

Quella che stiamo registrando in queste ore è una vera e propria ondata di meme per Inter-Milan di Champions League senza precedenti sui social. Nemmeno in occasione della finale degli Europei 2021 tra Inghilterra e Italia a Wembley, con annesse prese in giro nei confronti di chi non avrebbe puntato un euro sul successo azzurro nel torneo, è stato possibile riscontrare un successo del genere per le immagini ironiche in merito ad una partita di calcio. Inutile dire che Pioli e Inzaghi siano i protagonisti assoluti in questo frangente.

Grossa diffusione di meme per Inter-Milan di Champions League: protagonisti assoluti Pioli e Inzaghi

Dunque, se in occasione del match di andata si è fatta molta confusione soprattutto per quanto riguarda la questione della diretta tv e su quale emittente sarebbe stata trasmessa la partita, come osservato con il nostro approfondimento, oggi dobbiamo concentrarci necessariamente su altro. E così, per non fare torto a nessuno, abbiamo deciso di raccogliere i migliori meme per Inter-Milan di Champions League ancor prima che avesse inizio la sfida di ritorno, stando alle tendenze del giorno sui social.

In fin dei conti, i meme per Inter-Milan di Champions League ci ricordano quale dovrebbe essere lo spirito con il quale qualsiasi appassionato e tifoso dovrebbe seguire il calcio. Certo, è una cosa che caratterizza la vita di tante persone che amano questo sport, ma le nostre vite in buona sostanza saranno le stesse domani mattina, al risveglio, indipendentemente dal fatto che ci arrivi una squadra o l’altra ad Istanbul tra circa tre settimane.

Insomma, senza che i tifosi delle due squadre si offendano, prendiamo in esame i meme per Inter-Milan di Champions League più divertenti, nei confronti dell’una e dell’altra squadra, oltre ovviamente a Pioli e Inzaghi. Il tutto, in attesa che arrivi il verdetto del campo per chi vive nell’ansia totale queste ore di avvicinamento all’evento.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.