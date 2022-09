Oltre il 40% Meloni secondo gli ultimi sondaggi sulle elezioni politiche 2022: zero fonti

Ci è stato segnalato in queste ore che, in alcuni canali social e Telegram stiano girando quelli che vengono definiti come “ultimi sondaggi sulle elezioni politiche 2022“. Da sempre, infatti, a poche ore da un voto circolano studi fantomatici, con il chiaro intento di spostare l’orientamento dei cosiddetti indecisi. Premesso che sul nostro sito sia disponibile una vera e propria guida per affrontare al meglio le urne nella giornata di domani, diciamo subito che il sondaggione secondo cui Giorgia Meloni sarebbe oltre il 40% non ha alcuna fonte alle sue spalle.

Gli ultimi sondaggi sulle elezioni politiche 2022 non danno Giorgia Meloni oltre il 40%

Senza girarci troppo intorno, occorre dire con chiarezza che gli ultimi sondaggi sulle elezioni politiche 2022 non stiano dando Giorgia Meloni oltre il 40%. Se da un lato è altamente probabile che Fratelli d’Italia possa essere il primo partito italiano dopo questa tornata elettorale, occorre far presente a tutti che lo studio certificato ed autorevole più recente risalga allo scorcio iniziale del mese di settembre.

Come riportato da ANSA a suo tempo, lo scenario era differente rispetto a quello che ci mostra gli ultimi sondaggi sulle elezioni politiche 2022 con Fratelli d’Italia addirittura in grado di sfondare il muro del 40%. Nello specifico, secondo il sondaggio quorum/youtrend condotto per Skytg24 reso pubblico il 10 settembre, Fratelli d’Italia sarebbe al comando con il 25,3%, seguito dal Pd al 21,2%. Oltre il 10% anche la Lega al 12,9% ed il Movimento Cinque Stelle 13,8%.

Insomma, archiviamo una volta per tutte le voci in merito fantomatici ultimi sondaggi sulle elezioni politiche 2022, in riferimento a quelli che ci hanno mostrato il partito di Giorgia Meloni sopra il 40%. Staremo a vedere se i risultati saranno in linea con gli studi ufficiali che sono stati resi pubblici un paio di settimane fa, oppure se verranno a galla sorprese che di tanto in tanto emergono in questi casi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.