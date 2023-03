Oggi non funziona TikTok: il down rende impossibile riprodurre i video

In tanti ci state segnalando che oggi non funziona TikTok. A quanto pare, infatti, è in corso un down che rende impossibile riprodurre i video e dai primi controlli che abbiamo effettuato i problemi non dovrebbero riguardare solo l’Italia. Insomma, stiamo vivendo un periodo particolarmente caldo per questa piattaforma, se pensiamo che di recente sul nostro sito abbiamo già dovuto smentire alcune fake news relative ad una presunta chiusura del servizio.

In realtà, lo staff sta solo pensando di porre dei paletti ai minori, affinché si utilizzi questo social nella giusta misura e senza esagerare. Tornando a quello che sta avvenendo oggi, non è ancora chiara la natura del disservizio, ma è palese che sia in corso un down per quanto riguarda la sua principale funzione. Già, perché nel momento in cui diventa impossibile riprodurre il video, viene meno il senso dell’intero social in questione. E quando non funziona TikTok, in tanti finiscono per segnalarlo ovunque.

Cercheremo di capirci qualcosa di più nei prossimi minuti, avendo chiesto informazioni anche a soggetti che collaborano con questo servizio. Per il momento, ci sono tutti gli estremi per parlare di vero e proprio down, con la speranza che il disservizio possa rientrare a stretto giro. Di sicuro, siamo al cospetto di un’anomalia. Quando non funziona TikTok, infatti, è lecito avere timori che possa trattarsi di qualcosa di serio, non essendoci casi storici rilevanti da prendere in esame.

Dunque, se anche a voi non funziona TikTok, non temete, perché non si tratta di una limitazione al vostro account. Il down è diffuso e, secondo quanto appreso in questi minuti, sembra andare addirittura oltre i confini europei con il messaggio “impossibile riprodurre il video”.

