Oggi non funziona ChatGPT gratis e a pagamento: down anche in italiano

A quanto pare, anche oggi non funziona ChatGPT, a prescindere dal fatto che utilizziate lo strumento gratis o a pagamento in italiano. Per farvela breve, ChatGPT sta soffrendo per il secondo giorno consecutivo di problemi, con il chatbot afflitto da messaggi di errore. Gli utenti di ChatGPT Plus, come accennato in precedenza sia gratuito che a pagamento, segnalano che il servizio non è attivo, poiché la piattaforma a quanto pare non riesce ad avviare nuove chat o a consentire agli utenti di accedere alle conversazioni precedenti.

Confermato che oggi non funziona ChatGPT gratis e a pagamento: segnalazioni di down anche in italiano

Giornate complicate per tanti utenti nel nostro Paese, dunque, considerando il fatto che da inizio settimana riscontriamo disservizi ed anomalie anche all’interno del sito relativo all’Agenzia delle Entrate. Ne abbiamo parlato poco più di 24 ore fa con un approfondimento, evidenziando il disagio di coloro che erano intenzionati a modificare il documento 730 precompilato dopo l’apertura della finestra temporale prevista per legge.

La conferma sul fatto che non funziona ChatGPT arriva anche da Forbes, secondo cui i problemi riguarderebbero sia l’interfaccia web ChatGPT che le app mobili. L’azienda ha anche confermato i problemi sulla pagina di stato del servizio OpenAI, pubblicando quanto segue nelle ultime ore: “Stiamo riscontrando un livello elevato di errori che interessano ChatGPT e stiamo attualmente esaminando il problema.”

Ribadiamo che è la seconda volta in due giorni che il servizio subisce un’interruzione. Ieri il sito ha subito uno stop grave per nove minuti e un’interruzione parziale per quasi un’ora, secondo la pagina sullo stato del servizio.

Dunque, se anche a voi oggi non funziona ChatGPT gratis e a pagamento, occorre prendere atto che i down anche in italiano non sia isolato, ma che l’assistenza è solita intervenire in tempi ristretti per archiviare i vari disservizi di questi mesi. Portate un pochino di pazienza.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.