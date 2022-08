Oggi grossi problemi Facebook coi post: ipotesi account hackerato, cosa sappiamo

Account hackerato oggi e problemi Facebook coi post, a detta di alcuni utenti. Serve calma. Quest’oggi 24 agosto sono stati evidenziati dei problemi con l’algoritmo di Facebook, il famoso social network sta evidenziando un disservizio alquanto importante, un problema che si sta mostrando a livello globale, includendo quindi tutti gli utenti iscritti da anni su tale social network.

Cosa sappiamo sui problemi Facebook coi post: ipotesi account hackerato scongiurata

Questione differente, legata all’algoritmo, rispetto a quella che abbiamo analizzato di recente. Dalle segnalazioni che provengono anche da Twitter, il problema odierno riscontrato su Facebook riguarda il mostrare a tutti i messaggi inviati dagli utenti sulle pagine dei VIP piuttosto che i post classici.

Un disservizio che è stato segnalato anche sulla pagina di Down Detector di Facebook. Il problema non è quindi circoscritto ad un gruppo ristretto di utenti o presente solo in alcune zone del mondo, ma si tratta di un disservizio di grande portata che esige immediatamente una risoluzione. Per ora però non sono giunte notizie dai diretti interessati, insomma Mark Zuckerberg non ha, come fa di consueto, scritto alcuna notizia a riguardo dal suo account Facebook.

Vista la grande mole di segnalazioni che stanno giungendo in queste ore, non bisognerà attendere ancora troppo prima che possa essere data una spiegazione di tale problematica da parte dell’ideatore del famoso social network. Si pensa che un fix a riguardo possa arrivare comunque a breve, insomma è anche probabile che i vari sviluppatori stiano già lavorando alla risoluzione del problema.

Se quindi avete notato anche voi questo tipo di anomalia, con l’algoritmo che mostra i post sulle pagine dei vip, sappiate che si tratta di un problema globale, sta capitando a tutti. Eppure Facebook da poco ha annunciato questo nuovo News Feed caratterizzato da un doppio tab: uno in cui vengono mostrati Reels, Storie e contenuti personalizzati, ed uno che contiene i post di amici, gruppi, pagine Facebook ed utenti preferiti.

Non è chiaro per ora sapere se questo problema odierno di Facebook sia dovuto ad un bug relativo a questa nuova modalità del News Feed oppure ci sia sotto un disservizio lato server. Non dovrebbe comunque mancare molto alla risoluzione di tale problematica. Sappiamo per certo che i problemi Facebook di oggi coi post non siano in alcun modo legati ad un account hackerato.

