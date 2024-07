Oggi è il turno dell’addio a Francesco De Gregori: il cantante non è morto dopo una malattia

Le attività acchiappaclick non si fermano mai sul web, come abbiamo avuto modo di constatare oggi 20 luglio a proposito del fantomatico addio a Francesco De Gregori, considerando il fatto che il cantante non è morto dopo una malattia. Del resto, è questa la sensazione che si ha oggi, imbattendosi in alcuni post che creano non poco fastidio agli utenti. Indipendentemente dal fatto che siate fan o meno dell’artistia, è chiaro che leggere alcuni articoli non sia il massimo della vita.

Oggi tocca all’addio a Francesco De Gregori: il cantante non è morto per le conseguenze di una malattia

E così i furbetti sono tornati in azione. Già, perché lo stesso Francesco De Gregori era finito al centro di un malinteso simile nel 2023, come abbiamo avuto modo di evidenziare pubblicando un altro articolo sul nostro sito. Provando a scendere in dettagli, la situazione questo sabato appare di facile lettura per tutti. Un sito, ormai noto alla nostra redazione, ha pubblicato un pezzo dando appunto l’addio al famoso cantautore italiano, aggiungendo tra le altre cose che se ne sarebbe andato senza preavviso.

Ora, mettendo da parte per un attimo goffe spiegazioni che il titolista potrebbe potenzialmente offrirci per giustificare la cosa, è chiaro a tutti l’intento: generare visualizzazioni dando la sensazione che Francesco De Gregori sia morto. Irrilevante se in seguito ad una malattia o meno. Purtrppo si tratta di un approccio consolidato, appellandosi ad altre notizie di cronaca. In questo frangente, in relazione alla dipartita ormai datata di sua moglie.

Come sempre accade in questi casi, noi non possiamo far altro che annunciare a chi ci segue come stiano le cose. Francesco De Gregori non è morto e ad oggi non si segnala una malattia che potrebbeo darci cattivi pensieri sulle sue condizioni di salute. La cosa deve essere chiara a tutti, sperando di gettare una volta per tutte acqua sul guoco.

