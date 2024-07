Oggi danno per morta la cantante Mina: soliti malintesi dopo le ultime notizie

Sui social oggi 16 luglio danno per morta la cantante Mina, ma quanto pare sono soltanto i soliti malintesi dopo le ultime notizie relative alla cantante. Attenzione ad un post che sta circolando sui social, in modo specifico su Facebook, che parla della musica italiana in lutto per la morte di Mina. In molti credono che la storica artista sia scomparsa, ma è evidente come non sia così, visto che nessun telegiornale o sito di informazione abbia parlato di tale notizia.

Pare che oggi stiano dando per morta la cantante Mina: ancora malintesi dopo le ultime notizie raccolte

Non poche le analogie con quanto riportato nella giornata di ieri a proposito di Massimo Ranieri. Effettivamente si tratta del solito malinteso generato da alcuni blog per creare appeal ad un loro articolo, con un titolo chiaramente acchiappaclick, ma che porta alla creazione di una notizia falsa. Mina non è morta, ma leggendo tale post si pensa immediatamente alla scomparsa di colei che ha fatto la storia della musica italiana.

L’escamotage utilizzato da tale blog è alquanto chiaro, si cerca di attirare l’attenzione del lettore per far sì che poi possa aprire il link dell’articolo in questione. Con un titolo del genere è chiaro come in molti tenderanno ad essere incuriositi dalla notizia, anche solo per capire come sia scomparsa Mina.

Leggendo l’articolo si capirà come non si stia parlando della celebre Mina, ma di un’altra persona che si chiama allo stesso modo. La morte infatti riguarda Mina Pesce una violinista di 53 anni che ha combattuto per anni contro una malattia, senza però riuscirci. Se avessero specificato all’interno del titolo il nome completo della persona scomparsa, nessuno avrebbe poi letto l’articolo.

Il problema però è che con titoli di questo tipo non si fa altro che alimentare le classiche bufale e non è un caso che quest’oggi si sia diffusa la notizia della morte di Mina, quando invece non è assolutamente così. Questo trucchetto acchiappaclick è ormai molto diffuso tra i blog italiani, ma è anche il primo modo per generare le notizie false.

Il lettore più attento capirà immediatamente che non si stia parlando della cantante Mina, notando come questa notizia non sia presente su nessun tipo di quotidiano nazionale. Prima quindi di diffondere qualsiasi tipo di notizia è sempre bene conoscere a fondo la fonte, proprio per evitare di ritrovarsi a fare i conti con bufale o malintesi di questo tipo. Dunque, oggi smettiamola con il dare per morta la cantante Mina, visti i soliti equivoci dopo le ultime notizie del momento.

