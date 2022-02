Nuovo Stato di Emergenza per l’Ucraina (ma per gli interventi della Protezione Civile all’estero)

Siamo appena quasi usciti dallo Stato di Emergenza (quasi, non sarà rinnovato) per COVID19, ed ecco che siamo finiti in un’altra emergenza. Uno Stato di Emergenza per l’Ucraina.

Una che conosciamo molto bene. La recente Crisi del Donbass.

Non comincino i complottisti a complottare e fomentare: l’oggetto della bozza appena approvata contiene

«È autorizzata, fino al 30 settembre 2022 – si legge nel documento – la partecipazione di personale militare alle iniziative della Nato per l’impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (Vjtf). È autorizzata, per l’anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della Nato:a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza;b) dispositivo per la sorveglianza navale nell’area sud dell’Alleanza;c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence);d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza».Per la task force Vjtf «è autorizzata la spesa di 86.081.634 euro per l’anno 2022”, per gli altri dispositivi sono previsti “67.366.416 euro per l’anno 2022 e 21.000.000 per l’anno 2023».

Oltre stanziamenti per mettere in sicurezza il personale diplomatico all’estero.

L’obiettivo in questo caso non è il contrasto al COVID19 ma l’aiuto alla popolazione Ucraina, che potrà ricevere più agevolmente aiuti e assistenza, e vedrà rinforzarsi (di concerto con tutte le altre nazioni) il contributo di forze Italiane in seno alla NATO.

Oggettivamente, la mossa di Putin, per motivi di difficile comprensione diventato nuovo martire della causa antivaccinista contro i “Poteri Forti”, suscita la necessità di contrastare un nuovo Stato di Emergenza per l’Ucraina.

