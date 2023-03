Nuovo attacco hacker su Facebook che insulta gli amici a nome nostro: torna la bufala

Il tormentone di oggi riguarda il presunto e nuovo attacco hacker su Facebook, con il quale qualcuno insulta gli amici a nome nostro. Insomma, torna la bufala che abbiamo già preso in esame diversi anni fa tramite altra analisi. La catena che ci è stata segnalata questa mattina, infatti, aveva preso piede addirittura nel 2014 qui in Italia, prima che i vari fact checker evidenziassero che non ci fossero prove a sostegno di una minaccia simile.

Cosa sappiamo sul presunto nuovo attacco hacker su Facebook che insulta gli amici a nome nostro: capiamo come riconoscere la bufala

In questi ultimi giorni sui social è ricomparsa una vecchia catena di Sant’Antonio che prende origine su FB e che parla di un nuovo genere di hacker. Già nel 2014 su molte bacheche del famoso social network era stata condivisa questa particolare catena in cui si chiede agli utenti di fare molta attenzione ad un nuovo hacker che ruba l’identità FB dell’utente. Abbiamo parlato con altro articolo del fantomatico personaggio che commenta in modo offensivo i post di tutti i suoi contatti, rischiando di far terminare amicizie e di creare problemi sociali molto importanti.

All’interno di questo post si chiarisce anche come l’utente in questione non sia in realtà a conoscenza di quanto avvenuto, lui non vede i commenti offensivi, ma i suoi amici sì, per questo si chiede di condividere il post a riguardo sulla propria bacheca e di invitare i propri contatti a fare lo stesso.

Una classica catena di Sant’Antonio che questa volta menziona un hacker di FB, ma ovviamente si tratta di una fake news, non esiste nessun furto d’identità che ha come scopo di commentare in maniera offensiva i post dei vari amici. Questa catena è ritornata a circolare sui social, ma non date peso a quello che dice e soprattutto non condividetela se ve la inviano. Dunque, non esiste alcun nuovo attacco hacker su Facebook che insulta gli amici a nome nostro, essendo soltanto tornata una vecchia bufala-

