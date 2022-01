Nuovi test e significato dell’effetto nocebo minimizzano le reazioni avverse ai vaccini

In tanti stanno facendo confusione sull’effetto nocebo e sul suo significato, considerando il fatto che i test venuti a galla di recente paradossalmente tendono a minimizzare le denunce sulle reazioni avverse al vaccino Covid. In che modo? Dopo aver precisato a più riprese che determinati numeri debbano essere letti correttamente, come è stato fatto notare anche a Schilirò in diretta tv alcune settimane fa, quanto raccolto a metà gennaio dovrebbe generare alcune riflessioni anche in Italia.

Significato dell’effetto nocebo e reazioni avverse ai vaccini

Per farvela breve, come riportato da SkyTG 24, uno studio degli scienziati della Harvard Medical School negli Stati Uniti avrebbe aperto una nuova frontiera nell’ambito delle possibili reazioni avverse ai vaccini Covid. Gli studiosi, sostanzialmente, hanno analizzato i dati riguardanti 12 trial clinici sugli stessi vaccini Covid e la sentenza è destinata a far discutere molto nel corso delle prossime settimane: a quanto pare, infatti, l’effetto nocebo sarebbe il responsabile del 76% delle reazioni avverse.

Qual è il significato dell’effetto nocebo? Comprendere questo concetto può avere una grossa rilevanza scientifica. In pratica, ad un campione di persone è stato somministrato il vaccino Covid con il placebo. Vale a dire nulla, in quanto ai suddetti soggetti è stata data fondamentalmente una soluzione salina. In 3 casi su 4 con la prima dose, e in un caso su due con la seconda dose, sono state segnalate le comuni reazioni avverse che solitamente vengono a galla coi vaccini Covid “classici”.

Dunque, qual è la conclusione dello studio? Buona parte delle reazioni avverse segnalate, evidentemente, è frutto di uno stato d’ansia che ha origine nella trasparenza che si è soliti avere con la persona vaccinata. A quest’ultima, infatti, viene detto spesso e volentieri quali possano essere le comuni reazioni avverse al vaccino Covid. Considerando il fatto che molto spesso tali reazioni si manifestino anche con una soluzione salina, si vengono a creare i presupposti per parlare di effetto nocebo oggi 20 gennaio. Ed ora conosciamo anche il suo significato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.