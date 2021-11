Sono venute a galla in questi giorni 7 app violate per utenti Android ed iOS, che a conti fatti aprono la strada a giorni delicati in cui occorre ricordarsi quando inizia il Black Friday 2021 e quanto dura. Dopo le indicazioni poco incoraggianti delle scorse settimane sul nostro sito, dunque, un altro contributo che mescola due temi attuali. Destinati a viaggiare sugli stessi binari nei prossimi giorni qui in Italia e nel resto del mondo, come abbiamo imparato negli ultimi anni.

Capiamo quando inizia il Black Friday 2021 e quanto dura con app da cancellare oggi stesso

Perché impostiamo il discorso in questo modo? Con l’arrivo di offerte allettanti per gli italiani, verranno diffuse app contenenti malware, allo scopo di estorcere denaro o dati sensibili. Ecco perché dovrete fare molta attenzione ad SMS, email e messaggi WhatsApp strani. Partiamo proprio con il comprendere quando inizia il Black Friday 2021 e quanto dura. Le prime offerte di tanti store sono già iniziate, mentre il culmine dovrebbe aversi venerdì 26 novembre.

Ora, considerando anche il Cyber Monday di lunedì 29 novembre, potremo rispondere al quesito su quando inizia il Black Friday 2021 e quanto dura parlandovi dei prossimi otto o nove giorni. Detto questo, il malware Joker sta nuovamente facendo parlare di sé. A tal proposito, sono state segnalate 7 app che risultano violate e, di conseguenza, vanno rimosse oggi stesso.

Stiamo parlando di Now QRcode Scan, EmojiOne Keyboard, Battery Charging Animations Battery Wallpaper, Dazzling Keyboard, Volume Booster Louder Sound Equalizer, Super Hero-Effect e Classic Emoji Keyboard. Trovate riferimenti in merito anche su Twitter.

Per tutte queste ragioni, è importante sapere quando inizia il Black Friday 2021 e quanto dura l’evento tanto atteso dagli italiani, in quanto nei prossimi giorni gli esperti si aspettano ulteriori malware in arrivo. Vi segnaleremo a stretto giro eventuali applicazioni contaminate dal lavoro incessante degli hacker.

