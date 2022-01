Nuove accuse di Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’ a Pregliasco: alcuni chiarimenti

Servono necessariamente dei chiarimenti, per quanto riguarda alcune accuse che sono arrivate di recente da parte di Mario Giordano tramite il programma in onda il martedì sera su Rete 4, vale a dire ‘Fuori dal coro’, nei confronti di Pregliasco. Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, corre voce che il medico avrebbe deciso di non curare coloro che sono NoVax presso la struttura in cui lavora, alimentando in questo modo il clima di tensione che si è venuto a creare in questi mesi nei confronti di chi non intende sottoporsi a vaccinazione.

Precisazioni sulle parole di Mario Giordano a ‘Fuori dal coro’ su Pregliasco

La trasmissione di Rete 4 è stata già al centro di alcune fake news, come abbiamo avuto modo di constatare in settimana, ma oggi 25 gennaio è opportuno tornare su un argomento che evidentemente crea confusione in questo scorcio iniziale di 2022. Anche in mattinata, su Twitter, Mario Giordano è stato molto duro nei confronti del medico, anticipando a conti fatti quello che con ogni probabilità sarà un tema toccato durante ‘Fuori dal coro’.

Per farvela breve, Mario Giordano insiste sul fatto che nell’ospedale della “virostar Pregliasco“, così come viene chiamata dal conduttore, a quanto pare non si curano i non vaccinati. Successivamente, il giornalista si chiede anche per quale ragione il ministro Speranza non sia intervenuto. Dunque, è altamente probabile che nelle prossime puntate di ‘Fuori dal coro’ possa prendere piede nuovamente questa polemica. Come riporta Repubblica, Pregliasco aveva già smentito a suo tempo:

“Non ho mai detto che non operiamo i non vaccinati. Dico solo che al Galeazzi come in tutti gli ospedali italiani sono stati riprogrammati e posticipati gli interventi non urgenti, come ad esempio l’alluce valgo, questo in generale. Poi, quando questi interventi coinvolgono pazienti con fragilità, per esempio i cardiopatici, a maggior ragione siamo portati a rimandare perché nel post operatorio possono emergere criticità che, in assenza di protezione vaccinale , possono diventare pericolose”.

Dunque, non è vero che Pregliasco non curi i NoVax, stando alla sua risposta nei confronti di Mario Giordano e ‘Fuori dal coro’. Si tratta di priorità degli interventi e, in alcuni casi, la volontà di non esporre pazienti non vaccinati a situazioni che potrebbero rivelarsi paradossalmente dannose per la loro salute. Restiamo, in sostanza, su “versioni a confronto“.

