Novità dell’estate con l’aggiornamento WhatsApp che ci fa uscire dai gruppi in silenzio

Interessante aggiornamento WhatsApp in arrivo. Una novità che potrebbe far comodo a molti utenti di WhatsApp è avere la possibilità di lasciare una chat di gruppo in modo silenzioso, senza insomma che nessuno se ne accorga. A quanto pare questa volontà di non dare nell’occhio è in fase di test, gli sviluppatori di WhatsApp stanno elaborando la nuova funzione che potrebbe arrivare in poco tempo sui dispositivi Android ed iOS.

Sta arrivando l’aggiornamento WhatsApp che ci fa uscire dai gruppi con discrezione

Dopo aver archiviato la storia delle reazioni ai messaggi di recente, bisogna analizzare un altro aggiornamento WhatsApp. Abbandonare un gruppo WhatsApp senza che nessuno se ne accorga potrebbe evitare numerosi imbarazzi per chi ha intenzione di non partecipare più a queste conversazioni, senza però fare un’uscita di scena rumorosa.

Attualmente se si abbandona un gruppo WhatsApp, ecco che tutti gli utenti al suo interno riceveranno la notifica di colui che ha deciso di lasciare la chat di gruppo. Questa condizione potrebbe cambiare a breve e come sempre le indiscrezioni a riguardo arrivano dagli uomini di WABetaInfo che hanno scoperto tale novità all’interno del codice di WhatsApp Desktop, la versione dell’app di messaggistica che si utilizza per il pc. Questo lascia ben intendere come a breve sarà disponibile per tutti la possibilità di abbandonare un gruppo WhatsApp senza che tutti i componenti al suo interno lo sappiano.

La classica notifica che evidenzia come un membro abbia deciso di lasciare un gruppo WhatsApp sarà ricevuta solo dall’amministratore di gruppo, almeno è ciò che emerge dalle prime indiscrezioni su questa nuova funzione. Qualcosa di concreto c’è e gli sviluppatori stanno lavorando per far sì che a breve tutti gli utenti che utilizzano la famosa app di messaggistica potranno non sentirsi più in imbarazzo quando vogliono abbandonare una chat di gruppo.

Inevitabilmente chi ha creato il gruppo dovrà essere informato dell’abbandono di un suo utente, visto come abbia scelto lui i vari componenti, ma non è detto che in futuro non ci possa essere qualche cambiamento anche da questo punto di vista. Secondo voi si tratta di una funzionalità utile per chi utilizza il servizio? Attendiamo il nuovo aggiornamento WhatsApp.

