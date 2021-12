Novax rifiuta intubazione e muore: questa notizia è una masterclass sul fatto che l’ideologia novax militante fa male a tutti. Fa male ai vaccinati, spesso costretti a subire azioni di violenza, o a vedere i loro sforzi per combattere la pandemia sfumare.

Ma fa male anche e sopratutto ai novax stessi. L’esistenza di una “pandemia dei non vaccinati” è un dato di fatto: il vaccino riduce tutti i fattori di rischio di almeno un’ordine di grandezza.

Non è che col vaccino non ci si ammala mai: ci si ammala meno, ci si ammala in modo meno grave, si muore meno.

Cosa che ha scoperto nell’estremo e definitivo mondo un novax di 50 anni a Trento.

Novax rifiuta intubazione e muore, “I sanitari hanno fatto di tutto”

“Noi medici abbiamo come missione quella di curare e salvare vite ma di fronte all’autodeterminazione di un paziente, capace di intendere e di volere, dobbiamo rispettarla”, ha dichiarato ad Adnkronos Salute Marco Ioppi, presidente dell’Ordine dei medici di Trento.

Il paziente, novax e in bisogno di intubazione, ha rifiutato le cure. Vano ogni tentativo di convincerlo, o convincere i suoi cari.

Novax rifiuta intubazione e muore: eppure a parte una situazione di sovrappeso, era proprio tra i soggetti “non a rischio” che secondo la martellante propaganda antivaccinista “non muiono”.

Invece muoiono. Muoiono anche loro. E morire per un puntiglio, per una decisione antiscientifica è sempre così amaro.

