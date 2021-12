NoVax ipotizzano che Enrico Montesano sia stato sospeso da Facebook: alcuni chiarimenti

C’è un caso che sta tenendo banco all’interno di svariati gruppi NoVax in queste ore, in merito alla pagina Facebook di Enrico Montesano. In tanti ci hanno scritto per sapere se il noto social network abbia effettivamente sospeso l’account dell’attore, particolarmente discusso in questi mesi per le sue posizioni contro il green pass e scettiche nei confronti del vaccino Covid. Servono alcuni chiarimenti, alla luce delle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere in questi minuti.

Enrico Montesano sospeso da Facebook secondo alcuni NoVax: cosa sappiamo

Si torna a parlare dell’attore romano, dunque, dopo aver analizzato la frecciata molto esplicita di Christian De Sica nei suoi confronti durante una recente puntata del Maurizio Costanzo Show. Ne abbiamo parlato ieri con un articolo specifico in merito. Come stanno le cose con la pagina Facebook di Enrico Montesano nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo? Effettivamente, l’ultimo post risale ad oltre una settimana fa e si tratta sicuramente di un trend strano, considerando la sua presenza costante all’interno della piattaforma.

Al contempo, risultano rimossi tantissimi post del diretto interessato nella fase finale di ottobre e nella prima metà di novembre. Potete osservarlo voi stessi all’interno della pagina in questione. Dunque, qualcosa è avvenuto, ma al momento nutrire certezze sotto questo punto di vista non è possibile. Allo stesso tempo, potrebbe trattarsi anche di un semplice break pianificato in autonomia da Enrico Montesano, considerando anche le polemiche che lo hanno visto protagonista negli ultimi.

Una vicenda abbastanza particolare, che al momento non offre verità assolute. Ricapitolando, se da un lato in passato ci è capitato di smentire spesso e volentieri alcune informazioni riportate da Enrico Montesano attraverso la sua pagina Facebook, allo stesso tempo riteniamo non opportuno dare per scontato che il noto social network abbia preso provvedimenti nei suoi confronti di recente.

