Novax inviano busta con pallottola e minacce a immunologa: alle minacce dei novax ci siamo abituati.

Il movimento novax, specialmente la parte più attiva e vociante sui social, ha un enorme e colossale problema con la violenza che a tutta apparenza rifiuta di risolvere.

Come ha scoperto suo malgrado l’immunologa Antonella Viola.

In questi due anni di pandemia abbiamo visto il linguaggio novax devolvere in boicottaggi, minacce, false recensioni ed aggressioni agli esercenti.

Abbiamo già assistito al tentativo dei novax di radunare improbabili militanti sulla Rete per boicottare Sterilgarda, accusata di aver richiesto il Green Pass ai lavoratori di determinati settori critici, nonché Conad, per aver posto in aspettativa i lavoratori senza Green Pass, nonché agli improbabili tentativi di impedire a COOP di raccogliere soldi per le campagne vaccinali in Africa.

Dai ai novax militanti sulla rete la possibilità di essere violenti e aggressivi e lo faranno. Purtroppo a volte anche nelle piazze.

Con una violenza che arriva a spingersi nel chiaro linguaggio del terrorismo, con l’invio di lettere con minacce e sostanze tossiche nello stile delle Nuove Brigate Rosse.

Chi credeva che la lettera a Patuanelli piena di una sostanza bianca non identificata e descritta come una “sorpresa”, scimmiottando le letterine all’Antrace delle Nuove Brigate Rosse fosse un caso unico, credo debba delle scuse all’immunologa Antonella Viola.

Novax inviano busta con pallottola e minacce a immunologa: ancora e sempre violenza

Denuncia l’immunologa Antonella Viola, finita sotto scorta per le minacce dei novax, una serie di aggressioni degne delle Brigate Rosse dei giorni peggiori.

“Basti pensare agli effetti neurotossici e cardiotossici. Se non cambia le sue interviste dicendo che i bambini non vanno vaccinati saremo ben lieti di colpire lei e la sua famiglia. Tranquilla, non morirà nessuno ma due pallottole calibro 22 nella pancia e nelle ginocchia non uccidono, fanno solo un gran male. Non seguiranno altri comunicati”

Le hanno scritto i sedicenti paladini della libertà, così pronti a difendere i bambini altrui da minacce che esistono solo nelle fake news da essere pronti a gambizzare madri di famiglia e i loro figli nel disperato tentativo di scalare l’attenzione del mondo.

Speravo di tenere la notizia sotto traccia ma, come avrete letto, non è stato possibile. Sì, confermo di aver ricevuto una busta contenente una lettera di minacce ed un proiettile. Mi si ordina di dire che i bambini non devono essere vaccinati o spareranno a me o alla mia famiglia. Questi sono i novax che sanno solo odiare, rifiutare logica e leggi, creare tensione e violenza. Sono ovviamente amareggiata perché ho speso gli ultimi 2 anni a servizio della collettività, senza risparmiarmi, sottraendo tempo alla mia famiglia e a me stessa. Sono incazzata con chi strizza l’occhio a certa gente, a chi mette in dubbio la nostra serietà e libertà da qualunque condizionamento. Ma continuerò a fare del mio meglio per dare voce alla scienza e parlare a chi vuole ascoltare. Sempre guidata da etica, responsabilità e amore.

Non può che confermare l’interessata.

Tutto questo per la grave colpa di essersi spesa per l’immunizzazione dei bambini. Tema di cui abbiamo parlato anche noi: necessario perché le falsità scritte dai novax nella loro lettera terroristica in realtà si avverano sovente nei bambini non vaccinati, che contagiati in forma più grave dalla malattia sviluppano spesso le complicanze che la lettera attribuisce falsamente al vaccino.

Conosciamo la cifra stilistica dei novax: abbiamo visto sia simili lettere che ricevuto noi stessi minacce e accuse di sedicenti novax che ci dichiarano guerra dicendo che diffondendo tali notizie “diffonderemmo odio nei loro confronti”.

Una soluzione al problema riteniamo sarebbe una presa di posizione dei novax stessa in modo che smettano di minacciare, insultare e mandare lettere terroristiche, di certo non prendersela con chi fa notare le loro male azioni.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.