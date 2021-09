Pessima iniziativa di ‘Basta Dittatura’ su Telegram: nel mirino il PM di Torino che vuole chiuderli

Ci hanno segnalato alcuni utenti che il canale Telegram chiamato “Basta Dittature”, palesemente contro il vaccino Covid ed il green pass, intende inondare di messaggi la casella di posta elettronica del PM che si occupa delle indagini. La richiesta della procura alla nota piattaforma di messaggistica istantanea è chiara, in quanto si desidera la cancellazione del gruppo in questione per spunti che vanno costantemente oltre la legalità e le misure imposte in Italia durante la stagione estiva.

I NoVax di ‘Basta Dittatura’ vogliono “inondare” anche il PM di Torino

Ne abbiamo parlato alcuni giorni fa con alcune iniziative inutili e fini a sé stesse, ma questo evidentemente non frena la propaganda degli admin, prontamente seguita da alcuni utenti che popolano questi gruppi. Alcuni messaggi all’interno del canale NoVax di ‘Basta Dittatura’, effettivamente, appaiono del tutto defocalizzati rispetto alla realtà che stiamo vivendo:

“Questa si chiama CENSURA!! Ma siamo impazziti? Oscurare i canali di informazione sotto la scusa “pericolo covid” è uguale a quando il fascismo distruggeva la stampa “per il bene dello stato”;

“Vogliamo capire che è un sistema completamente marcio e corrotto? Le procure anziché agire contro un governo NAZI – FASCISTA, se la prendono contro chi li combatte“.

Va detto che, come sempre, non manchino le voci fuori dal coro, o i cosiddetti troll. Anche nella chat Telegram “Basta Dittatura”, infatti, interviene chi la pensa in modo diverso: “Il 73,91% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale, aggiungete quelli sotto i 12 anni, tutte le prime dosi e tutti quelli che dal punto di vista medico non possono vaccinarsi, credo che siete un po’ pochini per fare rivoluzioni e scioperi vari o no? Il popolo ha già sentenziato, la maggior parte degli Italiani non vuole la vostra rivoluzione accettatelo e parlate solo per voi”.

Insomma, nervi tesi e chat Telegram “Basta Dittatura” che ora diffonde i recapiti del PM di Torino, intenzionata a chiudere la chat dei NoVax.

