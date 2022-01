NoVax blocca il vaccino con laccio emostatico ed ora rischia invalidità: alcuni chiarimenti

Occorrono necessariamente dei chiarimenti a proposito del presunto paziente NoVax, il quale costretto a sottoporsi a vaccino Covid, ha “pensato bene” di bloccare la diffusione di quanto somministrato attraverso un laccio emostatico. Questo quanto raccolto proprio nelle ultime ore attraverso la testimonianza di un medico, il quale avrebbe assistito alla scena in prima persona. Dopo aver precisato alcuni concetti, sempre a proposito dei NoVax, in merito ad un post pubblicato da Enrico Montesano (ne abbiamo parlato nella giornata di ieri), occorre un altro approfondimento.

Cosa sappiamo sul NoVax che blocca il vaccino con laccio emostatico

Nello specifico, quali sono gli elementi raccolti fino a questo momento a proposito del NoVax che avrebbe deciso di bloccare il vaccino appena somministrato attraverso un laccio emostatico? Occorre prudenza, in quanto la struttura presso la quale l’uomo si sarebbe sottoposto a vaccinazione al momento non ha diffuso comunicazioni ufficiali in merito. Abbiamo solo una testimonianza, su Twitter, tuttavia ricca di dettagli che rendono plausibile (ma non certo) il fatto.

Non vi rimandiamo al post del medico per questioni di privacy, così come la persona che si è esposta ha evitato di fornire ulteriori informazioni sull’identità del NoVax. In questo modo, infatti, non dovrebbe correre rischi in termini di presunta violazione del segreto professionale. Successivamente, ha risposto a chi poneva dubbi sull’autenticità della storia che il NoVax ha messo il laccio emostatico subito dopo la vaccinazione, ma non all’interno del centro presso cui è avvenuta la somministrazione.

In pratica, se li era preparati in auto, mentre il vaccino lo ha fatto come tutti. Il medico ha anche aggiunto che il NoVax, dopo aver utilizzato il laccio emostatico rischi ora una parziale invalidità. A questo punto, in seguito alla sofferenza nervosa dell’ulnare e alla relativa operazione per per riaprire il vaso, i rischi di invalidità sarebbero elevati. Si attendono eventuali conferme in merito.

