Nota ufficiale sul finto tributo Pandora per la Festa della donna WhatsApp: truffa sul bracciale

Tra tante notizie false ad una truffa in corso, abbiamo finalmente una notizia vera, a proposito del fantomatico tributo Pandora per la Festa della donna. Già, perché in queste ore è arrivata una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda, che a conti fatti conferma quanto vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri con un primo avviso per tutti. Purtroppo, il weekend in corso è stato caratterizzato dall’enorme diffusione di un messaggio WhatsApp che ha fatto non poche vittime, con relativa truffa sul bracciale in regalo e non solo.

Ormai è ufficiale la replica al finto tributo Pandora per la Festa della donna su WhatsApp: occhio truffa sul bracciale

Come abbiamo scritto sabato e come abbiamo risposto alle tante segnalazioni che ci sono pervenute a partire da venerdì sera, non esiste alcun tributo Pandora per la Festa della donna. La catena WhatsApp è una truffa e mira non solo a rubare i dati degli utenti, ma anche a prosciugare il credito della propria carta. Già, perché l’escamotage in questione prevede che le vittime effettuino un pagamento di 2 euro per la spedizione del falso regalo. Solo un modo per prelevare i dati della carta, come si percepisce dalla replica ufficiale:

“Ti informiamo che questa è l’unica pagina Facebook ufficiale di Pandora Italia (https://www.facebook.com/Pandora.Italia/) e che l’unico punto di rivendita on-line ufficiale di Pandora Italia è il nostro eStore (https://it.pandora.net/it). Ti invitiamo quindi a diffidare da tutti i rivenditori on-line non ufficiali di gioielli Pandora. Copie e falsi dei nostri prodotti rappresentano un problema grave ed attuale per Pandora Italia. In merito a questa vicenda abbiamo anche pubblicato sulla nostra pagina Facebook una comunicazione ufficiale“.

La risposta al finto tributo Pandora per la Festa della donna si trova su Facebook, a testimonianza del fatto che l’azienda abbia ricevuto non poche segnalazioni negli ultimi da giorni. Soprattutto da coloro che hanno ricevuto il messaggio WhatsApp sul bracciale in regalo, simile a quello che trovate nella foto ad inizio articolo. Fate sempre attenzione, perché le aziende non pubblicizzano mai le proprie iniziative di marketing tramite l’app di messaggista.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.