Nonnina sfida i ‘no green pass’ facendo il gesto del vaccino durante la manifestazione di Udine

Episodio singolare, quello che si è verificato a Udine durante la manifestazione ‘no green pass’, con alcune persone che si sono date appuntamento in strada per protestare contro l’introduzione della certificazione verde negli ambienti di lavoro. Una situazione singolare, con una nonnina che secondo la stampa locale si sarebbe affacciata dal balcone, facendo il gesto del vaccino a coloro che stavano protestando. Insomma, una reazione alla manifestazione, coadiuvata da altre persone che hanno tirato acqua dai balconi.

Cosa sappiamo sulla nonnina contro i ‘no green pass’: gesto del vaccino durante la manifestazione di Udine

Dunque, dopo tante imprecisioni sulle manifestazioni no green pass, come quella analizzata ieri, ne abbiamo una confermata oggi 15 ottobre. Le notizie di oggi, in merito alla protesta che è stata registrata a Udine, ci arrivano direttamente da TeleFriuli, che di certo non ha omesso dettagli per descriverci al meglio la situazione che si è venuta a creare. Momenti di tensione, se vogliamo, che non sono andati oltre il reciproco scambio di parole tra i manifestanti e i ProVax che erano invece in casa.

Secondo la fonte, più in particolare, c’è stato dapprima qualcuno che ha espresso il proprio dissenso verso coloro che hanno dato vita alla manifestazione no green pass di Udine con anche qualche getto di acqua che è stata calata dall’alto. A guadagnarsi la copertina, però, a detta dell’inviato è stata una signora, tra le più attive sul fronte dei cittadini pro vax. Il cronista, infatti, ci ha parlato di una arzilla anziana che ha mimato il gesto del vaccino a chi in quel momento era impegnato a transitare sotto le sue finestre.

L’auspicio è che a Udine e in altre città italiane non ci siano stati problemi più gravi, a margine delle varie manifestazioni no green pass. Invito che, naturalmente, vale per entrambe le parti.

