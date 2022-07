Non vedremo più Francesco Giorgino al TG1, ma servono chiarimenti sul suo futuro in RAI

Francesco Giorgino non sarà più il volto del Tg1 dopo ben trent’anni di lavoro dietro alla scrivania del telegiornale più importante della rete ammiraglia della tv di stato. Un addio, da parte del vicedirettore, che è stato comunicato ufficialmente dal Comitato di redazione del TG diretto da Monica Maggioni. Francesco Giorgino non sarà più al Tg1, non apparirà più davanti alle telecamere, per lui ci sarà però un nuovo ruolo, non lascerà la Rai.

Dobbiamo salutare Francesco Giorgino: niente TG1, ma precisazioni sul suo futuro in RAI

Ulteriori chiarimenti, dunque, dopo quelli delle scorse settimane. La lettera è stata pubblicata sul Il Messaggero e qui tutti i colleghi sono stati informati del cambio di ruolo di Francesco Giorgino che, più precisamente dal 14 luglio, si ritroverà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Per ben trent’anni Francesco Giorgino ha lavorato con passione e dedizione al Tg1, riuscendo ad essere il volto storico dell’edizione più importante, quella delle 20.

Era però già da un mese che Francesco Giorgino non prestava più servizio al Tg1 delle 20, che ricordiamo essere sempre l’edizione più vista di questo telegiornale. Come mai c’è stato questo cambiamento? L’addio di Francesco Giorgino al Tg1 era insomma nell’aria, da quando precisamente all’interno degli studi di Saxa Rubra, dove avviene la messa in onda del telegiornale, era scoppiato il caso dei certificati medici.

In poche parole Giorgino aveva deciso di non sottostare ad un particolare diktat imposto dalla redazione, ossia che chi conduceva l’edizione delle 20 del Tg1 doveva anche sottostare alla rassegna stampa che solitamente si tiene all’alba. Francesco Giorgino non ha mai commentato la vicenda, semplicemente aveva presentato una certificazione in cui veniva spiegata l’impossibilità di ritrovarsi all’alba ad effettuare questa rassegna stampa.

Insomma da qui in poi si è rotto qualcosa tra Francesco Giorgino e la redazione del Tg1, arrivando poi alla decisione finale di non fargli condurre più il telegiornale più importante della TV di Stato. Come però detto non lascerà la Rai, si ritroverà semplicemente a ricoprire un ruolo diverso.

