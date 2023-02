Non va in onda la puntata di Amici di Maria De Filippi del 26 febbraio: quando riprende

Non va in onda la puntata di Amici di Maria De Filippi, come si poteva facilmente immaginare dopo la notizia della morte di Maurizio Costanzo. A dirla tutta, avevamo anticipato questo scenario relativo al palinsesto di Mediaset già nei giorni scorsi, ancor prima che fosse nota la programmazione di Canale 5 per il 26 febbraio. A distanza di qualche ora dal nostro ultimo intervento a tema, è giusto approfondire la situazione, concentrandoci sulle ragioni dello stop e sugli scenari a breve termine per l’emittente.

Capiamo perché non va in onda la puntata di Amici di Maria De Filippi del 26 febbraio: capiamo quando riprende la programmazione

Allo stato attuale, dopo aver appreso che non va in onda la puntata di Amici di Maria De Filippi del 26 febbraio, ci sono due elementi da analizzare. In particolare, quando riprende la programmazione? Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in giornata, pare che le trasmissioni condotte dalla moglie di Maurizio Costanzo dovrebbero ricominciare martedì 28 febbraio. A tal proposito, si attendono comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset.

Per quale motivo non va in onda Amici di Maria De Filippi del 26 febbraio? Due le ragioni sulle quali dobbiamo soffermarci oggi. Da un lato l’azienda ha deciso di sospendere la programmazione delle trasmissioni condotte da Maria De Filippi in segno di rispetto verso la famiglia di Maurizio Costanzo. Pur essendo puntate registrate prima dell’annuncio sulla sua dipartita, mandare in onda il volto sereno e spensierato della moglie sarebbe stata una forzatura a dir poco sgradevole.

In secondo luogo, con una programmazione standard si sarebbe creato successivamente un “buco” dovuto al fatto che De Filippi in questi giorni sia stata impossibilitata a registrare nuove puntate per ovvie ragioni. Insomma, ora sappiamo perché non va in onda Amici di Maria De Filippi del 26 febbraio, ma anche quali dovrebbero essere gli scenari a breve termine per i fan delle sue trasmissioni

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.