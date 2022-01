Non si vede la RAI oggi 24 gennaio: problemi con sintonizzazione di canali che non si vedono

In queste ultime ore ci sono diverse segnalazioni di utenti su Facebook sul fatto che non si vede la Rai. I canali della tv di Stato non sono più visibili in alcune zone del nord, più nel dettaglio le varie lamentele sono giunte nei pressi di Pavia e dintorni. Su questo gruppo Facebook in molti hanno evidenziato che da qualche ora non si vede la Rai, un problema di ricezione che sembra essere piuttosto esteso al nord Italia. Problemi di sintonizzazione con alcuni canali che non si vedono, dunque.

Confermato che non si vede la RAI oggi 24 gennaio: riscontrati problemi con sintonizzazione di canali che non si vedono

A distanza di poche settimane dalle polemiche sull’intervista a Diana Del Bufalo, dunque, altra vicenda da esaminare. Stando alle ultime indiscrezioni dal 24 gennaio in Lombardia i vari televisori devono essere sintonizzati sulle nuove frequenze. Ciò significa che bisogna semplicemente risintonizzare i vari canali, in questo modo tutto dovrebbe ritornare alla normalità. In realtà la comunicazione ufficiale prevedeva che questo processo di sintonizzazione dovesse avvenire a febbraio, ecco perché molti utenti poi si sono lamentati sui social.

Nessuno si attendeva che già da quest’oggi 24 gennaio ci fosse tale problematica, in diverse zone della Lombardia, soprattutto tra Pavia e dintorni, non si vede la Rai e ciò ha destato un bel po’ di polemiche. In molti hanno lamentato la mancanza di comunicati ufficiali a riguardo, perché insomma dire che l’aggiornamento della frequenza dei canali doveva avvenire a febbraio, quando invece il tutto è stato anticipato di una settimana?

Con il cambiamento anticipato delle frequenze non si vede la Rai in alcune zone del nord Italia, ma basterà effettuare una sintonizzazione dei canali per far sì che tutto possa ritornare alla normalità. Se avete avvertito anche voi, nella mattinata di oggi, tale problematica, sapete ora cosa bisogna fare per ritornare a vedere i canali Rai.

Alcuni hanno lamentato anche l’impossibilità di vedere i canali Mediaset dopo questo cambio di frequenze. Per ora non sono giunte comunicazioni ufficiali a riguardo, ma la sintonizzazione dei canali risulta essere l’unica strada percorribile per ritornare a guardare la tv come prima se non si vede la Rai.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.