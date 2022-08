Non si escludono problemi e rimborso DAZN durante il Napoli e la Juve: cosa fare per averlo

Potrebbe essere un lunedì di Ferragosto complicato per gli appassionati di calcio, dopo i problemi e le voci sul rimborso di DAZN di cui tanto si parla in queste ore. In un contesto nel quale non erano certo mancate le proteste dei clienti in estate, alla luce degli aumenti che abbiamo portato alla vostra attenzione nelle scorse settimane, ora tocca fare i conti coi disservizi gravi e ampiamente diffusi venuti a galla durante le partite della domenica. Al punto che gli scenari non sono promettenti nemmeno per i match di Napoli e Juventus in programma oggi.

Focus sui possibili problemi e rimborso DAZN durante il Napoli e la Juve: come prepararsi al lunedì di Ferragosto

Alla luce di queste considerazioni e alla mancata garanzia sul fatto che i disservizi siano stati risolti in modo definitivo, occorre sapere cosa fare in caso di problemi nelle prossime ore, in modo da ottenere il tanto chiacchierato rimborso DAZN per eventuali malfunzionamenti durante il Napoli e la Juve. A dirla tutta, dopo le segnalazioni di domenica, sembrano esserci tutti i presupporti per ottenere un indennizzo. A prescindere da come andrà oggi.

Partiamo da un presupposto curioso, in quanto DAZN ha cancellato dalla sua pagina Facebook tutti i post in cui nella giornata di domenica ha parlato del disservizio in corso. Tra annunci e dritte per guardare le partite con link alternativi, infatti, è scomparsa qualsiasi traccia ufficiale di malfunzionamento dai canali social della nota piattaforma. Ciò non toglie l’oggettività del disservizio.

Ecco perché occorre ricordare quali siano le condizioni affinché ci possa essere un rimborso DAZN, da far presente con un messaggio di posta elettronica da inviare a help@dazn.com. Si parla a tal proposito di tre situazioni: riscontrare più di 3 disconnessioni durante l’evento che state visualizzando; mancato accesso alla piattaforma per più di cinque volte; in caso di meno di tre interruzioni, qualora lo stop alla fruizione fosse complessivamente più lungo di 270 secondi.

